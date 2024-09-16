HR-эксперт рассказал о пользе лени на работе

Короткие перерывы в работе спасают от выгорания, поделился с НСН HR-эксперт Гарри Мурадян. По его словам, организм реагирует ленью на перенапряжение и указывает на необходимость взять паузу.

Лень на работе не враг, если подходить к ней с умом. Наш мозг не робот, он требует передышек. Постоянное напряжение может привести к снижению продуктивности, нельзя быть на пике эффективности 24/7. Многие называют такие перерывы своего рода профилактикой выгорания, — указал специалист.

Он добавил, что в ряде компаний есть практика коротких пауз в течение рабочего дня, которые помогают сотрудникам не терять продуктивность. Потому что умеренная лень в своем роде помогает восстанавливать ресурсы.

Чтобы не прокрастинировать на работе слишком сильно, нужно разбивать большие задачи на несколько маленьких, распределять их по времени и стараться следовать графику. При слишком сложных и скучных задачах стоит переключаться на другие и с новыми силами возвращаться к невыполненной, объяснил Мурадян.

Короткие перерывы в 5–10 минут каждые пару часов помогут поддерживать концентрацию. Во время таких пауз можно сделать небольшую зарядку, выпить кофе, просто пройтись или послушать музыку, — подытожил HR-эксперт.

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