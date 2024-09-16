Три способа использовать лед для секса

Осенью все ощущения как-то ярче. То ли это потому, что в природе гораздо сильнее слышна драма — краски становятся буйными, ароматы — сложными и насыщенными, с привкусом горького дыма от сжигаемых листьев. Или же мы просто стараемся ловить кожей еще теплые солнечные лучи — и потом переносим эти сенсорные настроения в инимные отношения. Если летом в жару все как-то проще, прямолинейнее и даже в каком-то смысле грубее, то осенью хочется полутонов, игры, интересных нюансов в любовных страстях.

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«Использование льда в интимной жизни может добавить нотку новизны и возбуждения, играя на контрасте температур. Внезапные ощущения от льда могут усилить чувствительность и создать неожиданные моменты наслаждения», — говорит сексолог Ольга Василенко.

Вот три способа, как можно использовать лед в сексе, чтобы разнообразить интимные отношения, сделать их более чувственными и интересными.

Игра с температурой тела

Контраст температур может быть очень возбуждающим. Партнер может проводить льдом по телу другого, начиная с чувствительных зон, таких как шея, плечи или грудь, и постепенно переходя к более интимным местам. Холод от льда усиливает прилив крови, что повышает чувствительность и возбуждение. Попробуйте чередовать холодные и горячие прикосновения, чтобы усилить эффект.

Держите рядом теплое полотенце или разогревающий крем, чтобы смена температуры была более интенсивной и приятно неожиданной. Не забудьте зажечь свечи, чтобы обстановка спальни прямо сообщала о том, что вы сегодня — «лед и пламень» в разных комбинациях.

Ледяной поцелуй

Для тех, кто хочет попробовать что-то новое в оральных ласках, лед может стать отличным дополнением. Просто подержите кусочек льда во рту перед интимным поцелуем или во время оральных ласк, чтобы партнер почувствовал контраст между горячим дыханием и холодными прикосновениями. Это добавит новые ощущения в привычные ласки.

«Сначала попробуйте протестировать этот метод на менее чувствительных участках тела, чтобы понять, как реагирует партнер на смену температур. В некоторых (нечастых, к счастью) случаях эффект может оказаться прямо противоположным тому, на который вы рассчитываете — дело в том, что иногда встречается аллергия на холод», — рассказывает сексолог.

В подобной ситуации не стоит расстраиваться — что же, это просто часть игры, не более. Постарайтесь выйти из нее с юмором, согрейте руки и прочие стратегически важные части тела — и начните весь упоительный процесс заново.

Ледяные игрушки

Некоторые секс-игрушки (например, металлические или стеклянные), можно охладить в морозилке или под холодной водой перед использованием. Такие чудо-гаджеты сохранят холодное ощущение и добавят новых необычных эмоций во время игры.

Для начала убедитесь, что выбранное вами устройство можно отправлять в морозилку — так, например, некоторые виды изделий из латекса просто там «не выживут». Проверьте игрушку на внутренней стороне запястья перед использованием, чтобы убедиться, что ее температура не слишком низкая и не вызовет неприятных ощущений. Согласитесь, воспоминание типа «прилипнуть языком к горке» вызывает ассоциации, слишком далекие от эротических!