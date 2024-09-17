Порномодель назвала главную ошибку мужчин в отношениях

32-летняя модель Only Fans Алисия Дэвис считает, что мужчины не умеют знакомиться и общаться с женщинами. Их главную ошибку она назвала в интервью Daily Star.

Порномодель, которая в прошлом была тюремной надсмотрщицей, рассказала, что со своими поклонниками она часто разговаривает про отношения и дает им советы.

«Одна из самых распространенных ошибок, которую совершают мужчины, заключается в том, что они либо слишком самоуверенны, либо слишком застенчивы и не могут поддержать беседу», — убеждена она.

Дэвис отметила, что эгоистичное и чрезмерно самоуверенное поведение только отталкивает женщин. При этом она подчеркнула: если уверенность в себе направлена на ведение осмысленной беседы, умение слушать собеседницу и поддержать разговор, это, наоборот, хорошее свойство личности мужчины.

Модель уверена, что в общении с женщинами очень важно учитывать нюансы и правильно подбирать слова.

«Мы видим огромную разницу между фразами: "Ты горячая" и "Ты красивая". Еще один плюс для мужчины — это хорошее чувство юмора. Если я смеюсь над шутками, значит свидание проходит хорошо», — заключила она.

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