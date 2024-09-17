Писатель объяснил, как чтение развивает мышление и прикладные навыки

Несмотря на стремительную диджитализацию досуга, исследования показывают, что спрос на литературу не исчезает. Привычку к чтению многие родители стараются прививать своим детям с детства. Еженедельные чтения вслух, домашние книжные клубы, приобщение к «книжной эстетике» — все это, похоже, приведет к буму «Book core» в следующем десятилетии, рассказал в беседе с «Газетой.Ru» писатель и литературный блогер Константин Образцов.

Так, по его словам, читать необходимо, чтобы знать историю.

«Раньше на вступительных экзаменах на журфаки предлагали интервью в духе «беседа с Иваном Грозным». Это волшебство, подвластное только читающему человеку — историю переписывают, а литературу нет. Вот так легко, бесплатно, без машины времени и спиритических сеансов можно прочитать богатую переписку Иоанна Васильевича, ставшую настоящим памятником русской литературе, большая часть которой состоит из писем английской королеве Елизавете, к которой он долго и безуспешно сватался. Точно так же протопоп Аввакум вам лично расскажет, что на самом деле происходило в Руси XVII века, Диккенс покажет настоящую викторианскую Англию, а Тютчев расскажет, чем мерить Россию, если не аршином», — объяснил он.

Еще один полезный навык от чтения — умение дискутировать.

«Вопрос «что хотел сказать автор?» отбил любовь к литературе у многих поколений, так как на него зачастую предполагался лишь один, заученный ответ из скучной школьной хрестоматии. А в реальности, литература — это единственный предмет, который учит нас вести дискуссии на неоднозначные темы — бесценный навык, который сегодня, увы, почти утрачен. Писатель общается с читателем на языке личного опыта, у него нет заготовленных формул и теорем, поэтому нет и единственно правильного ответа. Каждое мнение имеет право на существование, если его можно обосновать. Является ли Чацкий глупцом или он пророк и мудрец? Почему Мастер не заслужил света и был обречен на вечную тьму? Штольц или Обломов — кто из них, на самом деле, антигерой?» — отметил писатель.

Также чтение необходимо, чтобы развивать речь.

«Существует «баян», который многократно использовался в различных видео, где молодые зумеры пытаются донести свою мысль, но слушатель на выходе получает лишь бесконечную череду «короче», «как бы» и «типа, лол». На нашу речь существенно влияет коммуникация. Чтение — это способ общения с величайшими мастерами классической русской литературы, которые владеют языком на уровне «профи». Чем больше мы читаем труды классиков, тем разнообразнее и выразительнее становится наш вокабуляр, и тем меньше шансов оказаться героями мемов», — рассказал Образцов.

Наконец, чтение нужно, чтобы развивать мышление.