Раскрыты самые популярные секс-фетиши

Эксперты сайта с контентом для взрослых Clips4Sale выяснили, как за последние 20 лет изменились сексуальные предпочтения пользователей, и назвали самые популярные фетиши в 2024 году. Результаты их анализа опубликовало издание Daily Mail.

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Сообщается, что в 2024 году пользователи чаще всего интересовались эротической практикой «бондаж», в то время как 20 лет назад она занимала лишь пятое место в рейтинге. Кроме того, в десятке популярных секс-запросов оказалось много новых практик:, например, фетиш на пускание газов сейчас занимает второе место, в то время как два десятилетия назад он не входил даже в первую десятку.

Также внезапно стал популярным порноконтент про гигантских женщин (четвертое место), женскую борьбу (пятое место), смешанную борьбу (восьмое место) и женское доминирование (10 место).

Щекотка, которая в 2004 году была самым востребованным фетишем, теперь переместилась на третье место. Еще одна лишившаяся популярности эротическая фантазия — это фут-фетиш. Ранее видео на эту тему занимали второе место в рейтинге, теперь же их нет в первой десятке. То же самое произошло с практиками мастурбации руками, ногами, а также эротической игрой доминирования «дразнить и отрицать».

Ранее эксперты бренда нижнего белья Pour Moi выяснили самое популярное время для секса. Оказалось, что большинство людей настроены на интимную близость в субботу, в 22:09.