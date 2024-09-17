Названы причины, почему женщины могут решиться на измену

Женщины чувственны и любвеобильны. Но мысль о том, что замужняя женщина может захотеть приключений на стороне, до сих пор приводит многих в недоумение. Существует стереотип, что мужчина изменяет чаще, чем женщина. На самом деле и женщины, и мужчины бывают неверны друг другу в равной степени, только причины для этого у них разные.

Если женщины заинтересованы в таких интимных отношениях, которые подразумевают и эмоциональную связь, то мужчины, как правило, нацелены только на «расширение» полового опыта. Биологический антрополог Хелен Фишер из Rutgеrs Univеrsity в своем исследовании приводит следующие данные: 34% женщин и 56% мужчин не изменяли своим половинкам, находясь «в счастливом браке». Следовательно, 66% женщин чувствовали себя несчастными в отношениях и стремились найти «счастье» на стороне. Еще одно исследование британского сайта знакомств показало, что 57% женщин заявляли о своих чувствах к любовникам, в то время как только 27% мужчин подтверждали чувства к любовницам. Этот эксперимент свидетельствует о том, что женщины обманывают чаще, когда ищут эмоциональную связь.

Любовь в Интернете

Раньше партнеров для измены искали среди друзей, соседей, коллег. Любовника можно было встретить и в баре, и на вечеринке. Сегодня найти себе партнера еще легче – надо просто посидеть в социальных сетях (Fасеbооk, Instаgrаm, Tindеr и другие). Женщины более открыты в сети, они ищут в Интернете мужчин, с которыми можно обрести эмоциональную связь. В социальных сетях фотографии выступают в качестве эротичесkой стимуляции, особенно если они откровенны. Эшли Мэдисон создал сайт и мобильное приложение, специализирующиеся на внебрачных связях. На сегодняшний день на сайте зарегистрированы более 21 миллиона пользователей.

Основные причины фривольного поведения «изменяющих»: у женщин – развод невозможен, но с супругом отношений нет, у мужчин – жизнь слишком коротка. Причем для любовников необязательно находиться в одном месте – достаточно наушников и камеры.

Почему они делают это?

Несмотря на то что чаще женская измена обусловлена желанием найти крепкую эмоциональную связь, она может быть вызвана и другими причинами, которые выделила команда профессора психологии Люсии О'Салливан (Университет штата Нью-Брансуик, Канада).

Низкая самооценка

Женщины с низкой самооценкой, в депрессивном состоянии и пережившие психологическую травму в детстве будут стараться подтвердить свою привлекательность с помощью романтической активности. Так они чувствуют себя «нужными».

Месть

Женщины, которых мужчина обидел (изменил, например), используют измену как способ нанести ответный удар.

Чувство одиночества

Женщина в семье исполняет роль не только матери и жены, но и няньки, горничной, прачки, добытчика – кого угодно, только не любимой. Тогда она идет на измену, чтобы заполнить эмоциональную пустоту.

Отсутствие фонтанирующих эмоций

Для некоторых женщин постоянные отношения кажутся скучными из-за отсутствия «огонька». Они гонятся за новыми, острыми ощущениями.

Различие в темпераментах

Иногда женщина в паре более активна в интимном контексте, чем мужчина. Темпераменты не совпадают, и женщина стремится получить больше на стороне.

Отсутствие крепкой эмоциональной связи

Даже если женщина получает достаточное количество интима дома, но не ощущает единения с партнером на эмоциональном уровне, она может пустится на поиски нового мужчины.

Обманутые ожидания

Если женщина считает, что партнер обманул ее ожидания (даже если она не говорила о них открыто), то она будет искать другого партнера, который сможет угадать ее желания и потребности.

Хочет прекратить отношения

Некоторые женщины считают, что легче разорвать отношения, если есть веский повод, например, измена. Еще есть тип женщин, которые не уходят в никуда, а предпочитают сначала подготовить надежный плацдарм на стороне, построив отношения с другим мужчиной.