Психолог объяснил, когда отпуск становится стрессом

Короткий отпуск от 7 до 14 дней не дает отдохнуть и только вредит
Отпуск и путешествия не спасут от выгорания. И это абсолютная истина, потому что этот способ отдыха и выгорание абсолютно не связаны между собой. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала психолог-консультант Елизавета Чернова.
По словам эксперта, организму недостаточно двух недель для отдыха. Это связано с тем, что во время отпуска организм начинает расслабляться, восполнять ресурсы, восстанавливаться, однако этот механизм запускается лишь на третьей неделе отдыха.
«В первые две недели организм испытывает стресс, потому что отпуск и путешествие часто связаны с другим климатом, новой обстановкой. Это всё стресс для организма. И адаптация приходится на первую и вторую недели. Отдых для организма и расслабление приходится на третью и четвертую недели отдыха. Если человек находится в отпуске месяц и больше, то ему этого периода с головой хватит на год для психики, для физического расслабления, восполнения ресурсов. Отпуск меньше трех недель – это стресс. Поэтому короткий отпуск сроком от 7 дней до 14 дней будет только во вред. И это уже доказано наукой», - объясняет Елизавета Петровна.
По словам эксперта, в результате из-за неправильного отдыха и профессионального выгорания человек копит хроническую усталость.
«Это достаточно опасный синдром. Характерным проявлением такого состояния считаются головные боли, апатия, мышечные зажимы, а также боли по всему телу. Чаще всего мы закрываем на это глаза, списывая все на усталость. Но психическое истощение сменяется неврозами, затем апатией, а в конечном итоге появляется депрессия. Поэтому советую всем отдыхать побольше. Можно не так часто, но обязательно побольше», - говорит психолог.
Также Елизавета Чернова объясняет, что выгорание случается от нереализованности. При этом выгорание – это накопительное состояние:
«Мы живем в эпоху, где мало опор, много неопределенностей и требований. Это нас заставляет выкладываться на максимум. Практически каждый человек сталкивается с выгоранием. Например, каждый день мы ходим на работу. Поначалу работа в радость. После определенного времени работа начинает эмоционально подавлять человека. Когда человек тратит все свои ресурсы, при этом не восстанавливаясь, то появляется истощение физическое и ментальное, эмоциональное отстранение и как результат - снижение профессионализма».
По словам психолога, очень важно отличить выгорание от депрессии, так как их очень часто путают. Депрессия отличается тем, что человек испытывает чувство вины, у него снижается самооценка, а в выгорании таких эмоций нет. Поэтому не существует единого способа выйти из состояния выгорания. Но есть несколько способов, которые помогут разобраться с тем, что происходит с человеком.
«Можно заниматься йогой, спортом, все же съездить в отпуск. Максимально себя отвлечь от рутины и стресса. Но это всё может быть нерелевантно в конкурентной ситуации. Поэтому сначала нужно провести обзор своей среды, пересмотреть отношение к себе, к окружающим, задуматься о своих мыслях, обратить внимание на свои ресурсы. Также стоит подумать, какие эмоции и действия мы пытаемся заглушить, почему не позволяем себе в полной мере испытывать весь спектр эмоций и чувств», - объясняет Елизавета Чернова.
Только после этого можно начинать решать проблему самостоятельно. Психолог рекомендует обратить внимание на специальную литературу, а также составить для себя эффективный план будущего. Также поможет всё, что может реализовать творческий поток и войти в гармонию с собой.
«Внутренняя творческая реализация - это и есть ключик к решению проблемы профессионального выгорания. Но чаще всего она не решается самостоятельно. Советую практически всем обращаться сразу за профессиональной помощью. Потому что можно обложиться тетрадочками, книжками, литературой различной, изучать, находить пути решения этой проблемы, но это будет очень долго и запутанно. Проще всего проработать свои внутренние конфликты с психотерапевтом или психологом», - резюмирует эксперт.