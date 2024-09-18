Психолог объяснил, когда отпуск становится стрессом

Отпуск и путешествия не спасут от выгорания. И это абсолютная истина, потому что этот способ отдыха и выгорание абсолютно не связаны между собой. Об этом в беседе с RuNews24.ru рассказала психолог-консультант Елизавета Чернова.

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По словам эксперта, организму недостаточно двух недель для отдыха. Это связано с тем, что во время отпуска организм начинает расслабляться, восполнять ресурсы, восстанавливаться, однако этот механизм запускается лишь на третьей неделе отдыха.

«В первые две недели организм испытывает стресс, потому что отпуск и путешествие часто связаны с другим климатом, новой обстановкой. Это всё стресс для организма. И адаптация приходится на первую и вторую недели. Отдых для организма и расслабление приходится на третью и четвертую недели отдыха. Если человек находится в отпуске месяц и больше, то ему этого периода с головой хватит на год для психики, для физического расслабления, восполнения ресурсов. Отпуск меньше трех недель – это стресс. Поэтому короткий отпуск сроком от 7 дней до 14 дней будет только во вред. И это уже доказано наукой», - объясняет Елизавета Петровна.

По словам эксперта, в результате из-за неправильного отдыха и профессионального выгорания человек копит хроническую усталость.

«Это достаточно опасный синдром. Характерным проявлением такого состояния считаются головные боли, апатия, мышечные зажимы, а также боли по всему телу. Чаще всего мы закрываем на это глаза, списывая все на усталость. Но психическое истощение сменяется неврозами, затем апатией, а в конечном итоге появляется депрессия. Поэтому советую всем отдыхать побольше. Можно не так часто, но обязательно побольше», - говорит психолог.

Также Елизавета Чернова объясняет, что выгорание случается от нереализованности. При этом выгорание – это накопительное состояние:

«Мы живем в эпоху, где мало опор, много неопределенностей и требований. Это нас заставляет выкладываться на максимум. Практически каждый человек сталкивается с выгоранием. Например, каждый день мы ходим на работу. Поначалу работа в радость. После определенного времени работа начинает эмоционально подавлять человека. Когда человек тратит все свои ресурсы, при этом не восстанавливаясь, то появляется истощение физическое и ментальное, эмоциональное отстранение и как результат - снижение профессионализма».

По словам психолога, очень важно отличить выгорание от депрессии, так как их очень часто путают. Депрессия отличается тем, что человек испытывает чувство вины, у него снижается самооценка, а в выгорании таких эмоций нет. Поэтому не существует единого способа выйти из состояния выгорания. Но есть несколько способов, которые помогут разобраться с тем, что происходит с человеком.

«Можно заниматься йогой, спортом, все же съездить в отпуск. Максимально себя отвлечь от рутины и стресса. Но это всё может быть нерелевантно в конкурентной ситуации. Поэтому сначала нужно провести обзор своей среды, пересмотреть отношение к себе, к окружающим, задуматься о своих мыслях, обратить внимание на свои ресурсы. Также стоит подумать, какие эмоции и действия мы пытаемся заглушить, почему не позволяем себе в полной мере испытывать весь спектр эмоций и чувств», - объясняет Елизавета Чернова.

Только после этого можно начинать решать проблему самостоятельно. Психолог рекомендует обратить внимание на специальную литературу, а также составить для себя эффективный план будущего. Также поможет всё, что может реализовать творческий поток и войти в гармонию с собой.