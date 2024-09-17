Психолог назвала факторы, влияющие на самооценку

Самооценка — это личная оценка своего поведения, достоинств и качеств. Она является ключевым психологическим ресурсом и зависит от справедливой оценки сильных сторон. Такое мнение высказала в беседе с РИАМО психолог, эксперт по типам восприятия информации Александра Ханжова. Успех человека напрямую зависит от его способности оценить свои возможности. Самооценка играет решающую роль в готовности принимать жизненные вызовы. Фундамент для достижения успеха строится на адекватной самооценке, мотивации и уверенности в контроле над жизнью.

По мнению психолога, чтобы иметь здоровую самооценку, нужно адекватно определять сильные стороны своей психики. Самооценка формируется под воздействием ожиданий семьи и родственников. Если в семье хирургов есть человек, неспособный держать скальпель, то вероятность проблем с самооценкой резко возрастает.