Как справиться с осенней хандрой

«Осенняя» хандра напрямую влияет на наше ментальное здоровье, хоть и не является медицинским термином. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главред нижегородского ИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов.

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Он объяснил, что световой день сокращается, при этом на людей накладываются новые обязательства, что увеличивает расход энергии и добавляет усталости. Лишаясь ощущения летней беззаботности, люди начинают грустить.

Помочь в этом состоянии могут воспоминания, которые вызывают улыбку и приятные ощущения в теле. При этом они важны как дома, так и на работе.

Чем больше «напоминалочек» — тем проще пережить повседневную рутину. Делайте все, что будет наполнять и насыщать ваши рабочие недели, — отметил Никонов.

Он также посоветовал проводить больше встреч с приятными людьми и чаще гулять на улице.

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