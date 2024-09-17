Эксперт объяснила, какое прощальное письмо коллегам испортит ваш уход

Эксперт Курбанова: прощальное письмо не должно ворошить грязное бельё. Увольнение — часть карьерного пути, и всем нам порой приходится расставаться с коллегами. Но далеко не все это умеют, в особенности писать без пяти минут бывшим товарищам по команде прощальные письма. Насколько это обязательная процедура и какое письмо только испортит впечатление от вашего ухода из компании? «Секрет» выяснил все нюансы у карьерного консультанта.

Надо ли вообще писать прощальное письмо

Прощальное письмо — дело добровольное. Законодательство никак не обязывает россиян благодарить коллег в последний день перед увольнением.

"Прощальное письмо стоит писать, только если вам действительно есть чем поделиться напоследок. Другими словами, если после себя вы хотите оставить приятное послевкусие", - Айгюн Курбанова, основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.

Каким не должно быть прощальное письмо

Письмо по шаблону

Большинство прощальных писем создаются будто по шаблону. В них все благодарят коллег за полученный опыт, проведённое вместе время, завершённые проекты, а ещё обещают оставаться на связи.

Такие слова никак не скрасят ваш уход и не вызовут эмоции коллег.

"Если в последний рабочий день вы можете вспомнить конкретные приятные моменты, которые связаны с близкими коллегами, или объективно оцениваете их вклад в ваше развитие, то лучше написать об этом", - Айгюн Курбанова, основательница «Школы карьерного менеджмента» и президент Ассоциации карьерных консультантов.

Общая рассылка

Порой хочется сообщить об уходе из компании вообще всем. Тогда письмо отправляется в общий чат (или в копию попадает вся команда без исключения). Делать так не стоит.

"Это некорректно по отношению к коллегам, даже практически бывшим. Получается, что текст читают те, с кем вы могли пересекаться раз в несколько месяцев или вообще не были связаны в рамках рабочих задач. Человек тратит рабочее время, возможно, пытается найти упоминание себя, но по итогу письмо к нему не имеет никакого отношения", - Айгюн Курбанова.

Прощальное письмо стоит писать коллегам, с которыми сложились близкие отношения и есть что вспомнить. При этом каждому важно подготовить индивидуальное письмо, а не готовить одно для всех.

Раскрытие грязных секретов

Кто-то в прощальном письме решается рассказать всё то, о чём долго молчал. Например, о том, как руководителя компании обманывают его топ-менеджеры. Или о том, каким нехорошим человеком оказался глава одного из подразделений.

"Такие письма — демонстрация слабости и бессилия. Они не говорят о вашем благородстве. Генеральный может знать о делах топов за его спиной, а руководитель после общей рассылки точно не перестанет срываться на подчинённых. Подобный подход только испортит вашу репутацию и спровоцирует дурную славу на рынке труда", - Айгюн Курбанова.

Вообще в прощальном письме не стоит фокусироваться на негативе. В противном случае вы лишь навредите себе.