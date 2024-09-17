Названы методы борьбы с нежеланием работать

С прокрастинацией сталкивается каждый человек, и зачастую она способна вызвать чувство вины и беспокойство, рассказала нейропсихолог, руководитель Управления цифровой медицины «Страхового Дома ВСК» Ольга Бакшутова. Методы борьбы с нежеланием работать, вызывающим угрызения совести, эксперт назвала «Ленте.ру».

По словам Бакшутовой, многие путают прокрастинацию с ленью. Однако лень — это нежелание работать без зазрений совести, а при прокрастинации человек беспокоится и переживает стресс.

«Это состояние можно описать как борьбу между желанием выполнить задачу и неким психологическим барьером, который мешает ее начать. Из-за этого человек может переключаться на менее значимые дела, например, уборку, проверку мессенджеров и соцсетей», — объяснила эксперт.

Ответ на вопрос, стоит ли бороться с этим состоянием, зависит от того, как сильно прокрастинация влияет на жизнь, объяснила нейропсихолог. Если она становится постоянной и мешает достижению целей, то с ней стоит бороться. Одним из способов сделать это специалистка назвала метод Pomodoro — работу по таймеру с короткими перерывами. Он помогает преодолеть страх перед началом задачи, на которую нужно затратить существенное время, и повысить свою продуктивность.

Также для преодоления прокрастинации важно разбивать крупные задачи на более мелкие. Это снижает уровень тревоги и делает работу более контролируемой, сказала эксперт. Помогает и система вознаграждений. Например, ребенка, который не может приступить к выполнению сложного домашнего задания, но в итоге находит силы сделать это, можно и нужно поощрять.

Ранее психолог Алевтина Кузьмина назвала способы перестать отвлекаться на «удаленке». Среди прочего она посоветовала составлять список дел.