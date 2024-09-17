Скрытые сексуальные сигналы мужчин, которые вы не замечаете

Довольно часто женщины путают флирт и просто вежливое обращение со стороны мужчины. Тем не менее представительницы прекрасного пола упускают сексуальные сигналы, что приводит к недопониманию и неловким ситуациям. О том, как понять, что мужчина настроен с вами на близость, мы поговорили с психологом Марией Белан.

Как же определить эти сигналы

Принято считать, что сначала женщина выбирает мужчину, а мужчина уже действует дальше, забрав инициативу на себя. И, конечно, мужчины обычно более понятны в своем языке тела, что облегчает понимание полученных знаков внимания.

Уменьшает дистанцию

Первое, что мы замечаем — мужчина хочет уменьшить пространство между вами. Мария: «Даже если с вами кто-то есть, он приближается к вам, выделяет вас из всех, ценит нахождение вместе с вами». Это также увеличивает сексуальное напряжение между партнерами.

Старается казаться больше

Мужчина при встрече расправляет плечи и все тело в целом — хочет казаться могущественнее, сильнее и заметнее для вас. При этом мужчина часто не осознает, что пытается произвести на вас впечатление, это инстинктивный момент, когда перед ним оказывается женщина, с которой мужчине хотелось бы познакомиться поближе.

Он следит за вашей реакцией на его слова и действия

Наладив контакт с партнером, налаживается и более тесный контакт, который помогает понять, есть ли реакция на действия партнера. Мария: «Здесь же мы обращаем внимание на шутки, тембр и громкость голоса». Так мы можем показать одобрение и знак на продолжение общения.

Мужчина становится неуклюжим

Какими бы ни были мужчины «скалами», если им действительно нравится женщина, они становятся немного неуклюжими: у них падают предметы из рук или они начинают крутить что-то в руках (ручка, игрушка, стакан). По словам нашего эксперта, этим мужчина показывает, что хотел бы получить контакт, но пока не может. А предмет в руке немного отвлекает его в этот момент.

Он стремится к вам прикоснуться

И самый явный и интересный факт — прикосновения. При симпатии и желании дальнейшего развития отношений мужчина будет желать не только стоять ближе к вам, но и прикасаться (прикоснулся к руке, обнял — считайте, что он прямым текстом сказал вам о своей симпатии).