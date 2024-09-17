Мужчинам посоветовали, что делать при конфликте матери и жены
Если мать не может принять жену своего сына, мужчине лучше уйти от родственницы, рассказала «Вечерней Москве» клинический психолог Маргарита Алексеева. По ее словам, мужчина должен понять, что он является отдельной и самостоятельной личностью.
Мужчине важно осознать, что он может прожить без своей мамы. Его уход от мамы ее не убьет, хотя такие мамы часто манипулируют здоровьем, сердцем и своей ужасной смертью в одиночестве. Мужчине нужно собрать свои вещи и волю в кулак и уйти от такой мамы во всех смыслах — физически, эмоционально, психически, — объяснила специалист.
Психолог отметила, что, если мать не принимает жену сына без очевидных на то причин, возможно, что она просто нарцисс. В таком случае для нее ребенок — собственность, которой она не хочет делиться с другими женщинами.
Другие женщины воспринимаются мамой мужчины как конкурентки. Если у такой женщины забрать ребенка, то смысла в жизни у нее не остается. Для нее сын — это продукт, который является доказательством того, что ее жизнь прошла не зря и она чего-то добилась, — подчеркнула Алексеева.
Специалист добавила, что невестка может свести общение со свекровью к минимуму, например, сделать отношения прохладно уважительными. Кроме того, если не получается наладить нормальное общение, лучше и не пытаться это исправить, подытожила психолог.
Ранее клинический психолог Артем Тараянц заявил, что ребенка нужно заранее готовить к жизни с отчимом или мачехой в одном доме. По словам специалиста, родители должны дать ребенку понять, что им важен его комфорт. Однако при этом нельзя позволять ребенку решать, подходит ли отцу или матери новый партнер.