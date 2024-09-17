Как женщине вести себя в мужском коллективе

Работать в мужском обществе – целая наука для женщин. Попадая в такой коллектив, она проходит проверку на прочность, подтверждая свое право на равенство. Как же выжить среди мужчин? MIR24.TV разбирался в теме вместе с психологами.

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Смотрите в четверг, 19 сентября, и в пятницу, 20 сентября, в 6:15 т/с «Не женская работа» на телеканале «МИР». По сюжету старший следователь прокуратуры Светлана возвращается в родную деревню, где происходит загадочное убийство. Главную героиню ждут вечные конфликты: карьера и семья, личное и служебное, женщина в мужском коллективе, долг по службе и непростые отношения с сыном-подростком.

Преграды и успехи: как стать частью команды?

Многие женщины часто ошибочно думают, что работать в мужском коллективе сложнее, чем в женском. Этот миф разоблачает психолог-консультант, участник русской ассоциации психоаналитически-ориентированной психотерапии Алена Гриненко, которая проработала 10 лет в мужском коллективе. В любом коллективе стоит помнить, что, прежде всего, вы – профессионал, а потом уже женщина. Но именно в мужском коллективе вы можете проявиться с разных сторон: без страха осуждения, зависти или обсуждений за спиной.

«Чтобы успешно взаимодействовать в мужском коллективе, женщине стоит учитывать несколько важных аспектов. Будьте уверены в себе и позвольте своему профессионализму говорить за вас. Уверенность поможет завоевать уважение коллег. Больше слушайте и наблюдайте, изучите стиль общения и культуру группы. Обратите внимание на то, как мужчины взаимодействуют друг с другом, чтобы адаптировать свой подход», – уточняет эксперт.

Алена Гриненко советует использовать юмор. Ненавязчивый юмор может помочь разрушить лед и создать дружескую атмосферу. Он также помогает наладить контакт и делает общение более комфортным. Следует общаться открыто. Не стоит бояться высказывать свои мысли и идеи. При этом убедитесь, что ваш голос слышен, а ваше мнение имеет значение.

Ставьте общий интерес выше личных обид. Сосредоточьтесь на командных задачах и успехах, избегая конфронтаций из-за пола. Развивайте профессиональные контакты. Осваивайте networking и дружеские отношения в рамках работы, вне зависимости от пола. Главное – будьте искренни: позвольте коллегам видеть вашу индивидуальность и подлинность. Это поможет стать частью команды. Помните, что создание и поддержание доверительных отношений требует времени.

Стереотипы деловых отношениях

Работа в мужском коллективе для женщины – это вызов, который требует особого подхода. Здесь важно понимать: независимо от того, на какую позицию она приходит – руководящую, на равных или в подчинении, – ей придется выстраивать границы и адаптироваться к определенным условиям. Чтобы успешно интегрироваться и найти общий язык, женщине стоит учитывать несколько ключевых аспектов, поясняет бизнес-психолог, коуч ICF, автор образовательных программ Марина Иванова.

Во-первых, не ждать особого отношения к себе. Это одна из самых распространенных ошибок, которая может вызывать раздражение и формировать ненужные стереотипы. Во-вторых, не допускать двусмысленности. Флирт и легкомысленное поведение могут привести к недопониманию и создать нежелательную атмосферу. Это зачастую мешает деловым отношениям и часто вредит репутации.

«Не надо стараться стать другом. Попытки «втереться в доверие» в курилке или офисных посиделках мужчины могут воспринять как нарушение личного пространства. Лучше сосредоточиться на работе и не стремиться стать другом всем и каждому. Покажите свой профессионализм и сразу расставьте границы. Один из самых эффективных способов наладить отношения – демонстрация профессионализма и экспертизы. Это поможет сразу определить формат общения и избежать недоразумений», – уточнила психолог.

Стоит проявлять инициативу и быстроту принятия решений. В мужской среде эти качества особенно ценятся. Такая позиция будет большим плюсом и станет подтверждением уверенности в своих силах и готовности брать на себя ответственность. Марина Иванова говорит, что не нужно соперничать. У мужчин дух соперничества развит хорошо, и участие в этом процессе может создать дополнительное напряжение. Важно помнить, главная цель – наладить эффективное взаимодействие. Лучше сосредоточиться на сотрудничестве, а не на конкуренции.

«Не пытайтесь показать «кто тут главный». Мужской коллектив может воспринять это как вызов, что только усилит напряженность. Демонстрация собственной уникальности как профессионала и как личности – более выигрышная позиция в этом случае. Используйте свои сильные стороны. Например, умение гибко выстраивать коммуникацию», – рассказала эксперт.

Важно не превращаться в «мамочку» или «заботушку». Даже на подчиненной позиции стоит соблюдать профессиональные рамки и выполнять свои обязанности. Желание заботиться о каждом и проявлять чрезмерную эмпатию может быть воспринято неправильно. Также не следует оправдывать ошибки гендерным признаком. Оправдание промахов гендерным признаком не укрепляет доверие и уважение.

Что поможет выдержать конкуренцию?

Следует понимать, что мужчины на службе, особенно когда их много – это совсем не то, что мужчины после работы. Вот топ полезных советов от Марины Ивановой:

Показывать уверенность в своем профессионализме. Не бойтесь высказывать свое мнение, предлагать идеи и защищать свою позицию. Это укрепит ваш авторитет в коллективе.

Следить за внешним видом. Избегайте крайностей: вызывающий или, наоборот, чрезмерно скромный стиль могут создать неправильное впечатление. А вот аккуратность и умеренность в макияже, одежде и маникюре точно положительно повлияют на восприятие коллег.

Работать с эмоциональным интеллектом. Важно не подавлять или скрывать свои эмоции, а управлять ими. Управление эмоциями – это ключ к успешной работе в любом коллективе, особенно в мужском.

Не обсуждать личную жизнь. Мужчины могут не воспринять это как часть делового общения. Это также поможет сохранить границы и сосредоточиться на рабочих задачах.

Не давать непрошеных советов. Это плохая практика в любом коллективе. Лучше воздержаться от желания учить кого-то жизни или навязывать свое мнение.

Не сплетничать. Разговоры за спиной и обсуждение коллег подрывают доверие и формируют негативную атмосферу в коллективе. Отсутствие сплетен поможет построить крепкие профессиональные отношения.

Одна такая: секреты адаптации

Работа в мужском коллективе требует от женщины не только профессионализма, но и умения находить баланс между личными качествами и рабочими обязанностями. Психолог, КПТ-терапевт, ведущий терапевтических групп, кандидат психологических наук Оливия Косс разъясняет: в мужском коллективе поведение женщины должно опираться на тонкое понимание мужской психологии. Женская природа, как текучая река, способна обточить даже самый острый камень на своем пути. Поэтому гибкость и мягкость являются теми качествами, которые мужчины ценят и уважают. Создавая поддерживающую и безоценочную атмосферу, женщина способствует формированию доверительных отношений и эффективного взаимодействия.

В коллективе, где присутствует женщина, обладающая психологической мудростью и понимающая особенности мужского восприятия, мужчины работают более продуктивно и слаженно. Путь к доверию мужчин и их расположению лежит через обращение к их мужскому эго. Важно создать такую атмосферу, в которой мужчины чувствуют себя главными и значимыми, способными проявить лидерские качества и выступить в роли наставника.

«Женщина, которая глубоко понимает психологию мужчин, не стремится конкурировать с ними, не пытается доказать, что она знает больше или умеет лучше. Наоборот, она сознательно выбирает стратегию уступки, позволяя мужчине почувствовать себя победителем. Понимая, что прямолинейность не всегда работает, она выбирает более искусные подходы, которые позволяют завоевать доверие и достичь целей без конфронтации. Такая женщина побеждает, не вступая в борьбу», – подчеркивает эксперт.

Ключевая рекомендация от Оливии Косс заключается в том, чтобы избегать выражений вроде: «Я сама!» или «Я все знаю!» Взаимодействуя с мужчинами, важно дать им ощутить свою значимость и необходимость. Создавайте ситуации, в которых мужчина сможет продемонстрировать свои таланты и знания, предоставляя ему возможность обучать или делиться опытом. В эти моменты срабатывает глубинный инстинкт мужчины – он ощущает себя важным и нужным.

«Наблюдать за этим процессом очень интересно, когда мужчина распускает свой «павлиний хвост» и чувствует себя хозяином положения. Попробуйте сказать: «Я не до конца разбираюсь, помоги мне, пожалуйста, объясни, как лучше сделать». Даже если помощь не была вам критически необходима, не забудьте выразить благодарность и добавить пару комплиментов», – говорит психолог.

Заметьте, как охотно мужчина возьмет на себя роль наставника, проявив свои лучшие мужские качества, и как это позитивно повлияет на его отношение к вам. В дальнейшем это облегчит взаимодействие в рабочих вопросах. Мужчины, как правило, доверяют тем женщинам, которые позволяют им почувствовать себя ценными и значимыми.