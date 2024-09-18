Раскрыты способы вернуть сексуальный интерес к партнеру

Угасание влечения к партнеру не означает скорый крах отношений, уверены сексолог Назали Моали, психолог Саманта Родман и психотерапевт Кэти Харди-Уильямс. Способы вернуть сексуальный интерес они назвали изданию HuffPost.

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Эксперты посоветовали партнерам уделять друг другу больше времени, даже если оба сильно заняты работой или воспитанием детей. Необходимо ходить на свидания, наряжаться для любимого человека, танцевать, смотреть фильмы и веселиться. На пользу отношениям, по мнению специалистов, пойдет даже совместное времяпрепровождение дома, когда супруги держатся за руки, обнимаются, разговаривают по душам.

В свою очередь, сексолог Моали посоветовала узнавать что-то новое вместе.

«Исследования показывают, что отношения часто выигрывают, когда партнеры занимаются новым хобби, посещают новые места или привносят что-то новое в спальню», — прокомментировала она.

Сексолог также предложила тактично и откровенно рассказать партнеру о потере интереса к сексу и желании снова разжечь искру. При этом она обратила внимание, что подобный разговор может быть эмоционально напряженным, поэтому перед ним нужно понять, поможет ли он улучшить отношения.

Пойдет на пользу отношениям и семейная психотерапия, заверили эксперты, однако в этом случае пойти к специалисту должны быть готовы оба партнера.

Ранее секс-коуч Лора Коллинз назвала причины отсутствия у мужчин интереса к сексу. По ее словам, потеря сексуального влечения у мужчины обычно является признаком проблем с физическим и психоэмоциональным здоровьем.