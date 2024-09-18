Психолог объяснила, как разоблачить мужскую измену

Мужская измена зачастую выдает себя потерей интереса к возлюбленной, предупредила психолог Паулина Золотинская. В беседе с NEWS.ru специалист подчеркнула, что стоит обратить внимание, если партнер переворачивает гаджет экраном вниз, сбрасывает или игнорирует звонки, а также уходит говорить по телефону в другую комнату.

Мужчина переворачивает гаджет экраном вниз, сбрасывает или игнорирует некоторые звонки. Ему приходят странные СМС. Разговаривая в другой комнате, он начинает говорить тише, даже шепотом. Он перестал интересоваться или начал реже обращать внимание на дела женщины, на ее внешний вид, начал избегать совместного досуга, — пояснила психолог.

Золотинская отметила, что также многие покупают второй телефон, который держат дома выключенным, или создают дополнительную страничку в социальных сетях. По ее словам, «тревожным звоночком» может стать смена имиджа или резкий интерес к спорту.

Она добавила, что партнеры часто становятся ревнивыми из-за собственных измен. Женщинам стоит внимательно отнестись к тому, если семья резко начала испытывать финансовые трудности, считает психолог.

Возможность доверительной беседы, конечно, идеальное развитие сюжета в этом случае. Увы, не всегда возможное. Универсального совета, подходящего для каждого, нет. Кто-то занимает выжидательную позицию, кто-то проводит разведку боем. Главное, быть готовым к любому повороту событий, — заключила Золотинская.

Сексолог Александра Миллер ранее рассказала, что женщины могут изменять по ряду причин, среди которых — нехватка внимания или денег. По мнению специалиста, на это также влияет отсутствие эмоционального контакта с партнером.