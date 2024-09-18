Четыре неочевидных признака, что вы отталкиваете от себя людей

Чем старше мы становимся, тем сложнее нам заводить друзей и в принципе личные контакты. Причем многие люди бессознательно отталкивают от себя людей, которые были бы не против пообщаться. Психолог Анастасия Сбытова подсказала, какие моменты не дают нам стать более привлекательными для общения.

Вы критикуете все и всех

Хуже критики может быть только необоснованная постоянная критика. В какой-то момент подобная модель поведения становится привычкой. Анастасия: «Кстати, люди, которые сомневаются и негативно реагируют на любые явления, очень часто любят задавать неудобные вопросы. Это невероятно раздражает». Если вы узнаете себя, обратите внимание на этот момент — критикой вы вызываете лишь желание избежать вашей компании, а не прислушаться к вашему мнению.

Вы полностью погружены в себя

Человек, сконцентрированный на себе и своих переживаниях, не желающий делиться мнением и в принципе не участвующий в беседах компании друзей, не вызывает желания продолжать общение. Это важно понимать, если вокруг вас нет ни одного человека, которому вы могли бы позвонить. Конечно, суть дружбы заключается в постоянном общении и посильной помощи приятелю, тем не менее важно и самому проявлять инициативу, игра в одни ворота очень быстро надоедает окружающим.

Вы не благодарите людей

Простое «спасибо» творит настоящие чудеса. Каждому из нас хочется чувствовать себя полезными и принятыми, но если ваши друзья или знакомые делают вам приятное, а вы принимаете их помощь или знаки внимания и заботы как должное, запал очень быстро пропадет. Благодарность — невероятно привлекательное чувство как для мужчин, так и для женщин.

Вы не прокачиваете эмпатию

Как правило, люди, умеющие тонко чувствовать других, невероятно притягательны для общения и крепкой дружбы в дальнейшем. Как понять, что вы не эмпат? Есть несколько признаков низкой эмпатии: вы не понимаете, зачем переживать за других людей, у вас плохо с интуицией, вы не берете ответственность за свои эмоции. Хорошие новости — эмпатию можно прокачать. Для этого наш эксперт рекомендует больше общаться с самыми разными людьми, пытаться понять секрет их привлекательности для других и проанализировать, какие эмоции вызывают у вас разные ситуации во время социальных контактов.