Как общаться с токсичными людьми

Рекомендации по общению с токсичными людьми дал россиянам в беседе с «Мослентой» психолог, регрессолог Роман Цветков. Он отметил, что с такими людьми нередко пригодится иметь дело — они как минимум могут встречаться на работе.

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В первую очередь во время общения с таким человеком следует быть доброжелательным. Специалист подчеркнул, что токсичные люди «питаются» негативными эмоциями собеседника, зачастую намеренно вынуждая его терять спокойствие и уравновешенность. Спокойное поведение поможет отстоять свои границы и завершить разговор максимально спокойно для себя.

Следующее правило заключается в том, чтобы как можно больше ограничить время общения.

«Скажите собеседнику "через пять минут мне пора уходить" или "прости, у меня дела, нужно бежать". Чем раньше вы завершите неприятную для себя беседу, тем больше шансов не пойти на поводу у манипулятора», —

Кроме того, следует отказаться от ненужной ответственности. Цветков пояснил, что общение с токсичными людьми чаще всего проходит непросто, потому что они провоцируют, манипулируют обидами и шантажом.

«Одним из таких моментов становится то, что мы начинаем брать на себя ненужную ответственность, принимать определенные слова и действия близко к сердцу. Это большая ошибка», — отметил он.

Также психолог рекомендует всегда фокусироваться на делах, а не на чувствах, что особенно важно в общении с токсичными коллегами. При выведении на любые эмоции, по словам эксперта, следует возвращать разговор в рабочее русло.

«Отстаивайте свои границы без злобы и нападок, но твердо и уверенно. Пресекайте вещи, которые считаете неприемлемыми для себя. Корректно указывайте на слова и фразы, недопустимые в разговоре. Если столкнулись с откровенной агрессией и не знаете, как поступить, прекращайте разговор и уходите. Допустимо сказать собеседнику, что разговор в подобном тоне недопустим, поэтому он прекращается прямо здесь и сейчас. Такой прием отрезвляет некоторых людей», — подытожил Цветков.

Ранее способы выхода из токсичных дружеских отношений перечислила психолог Наталья Никифорова. В первую очередь она порекомендовала перестать вкладывать ресурс в дружбу с таким человеком.