Психолог объяснила, почему бесполезно запрещать чайлдфри

Бесполезно запрещать движение чайлдфри, так как это не поспособствует улучшению демографии в России, рассказала «ФедералПресс» психолог Наталья Наумова. По ее словам, вместо запрета нужно оказывать помощь людям, которые не хотят заводить детей.

Запретами сложно изменить демографическую ситуацию. Наоборот, нужно обратить внимание, почему люди не хотят детей, чем их страшат дети, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что запреты могут подействовать так, что люди будут просто бояться говорить об этом. Нужно давать тем, кто не планирует заводить детей, больше информации, чтобы они осознали свои опасения. Вероятно, что это увеличит количество счастливых родителей, добавила Наумова.

Ранее председатель комитета Государственной думы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина рассказала, что нельзя полностью запрещать движение чайлдфри, которое уже есть. Она отметила, что данные о том, что это движение очень популярно среди молодежи, могут быть преувеличены.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что движение чайлдфри, участники которого отказываются от рождения детей, нужно запретить на законодательном уровне. Она обратила внимание, что первоначальный смысл феминизма давно утратил актуальность.