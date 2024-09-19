Более 80% россиян испытывают стресс при поиске работы

Большинство опрошенных респондентов (83%) испытывают стресс при поиске работы: из них 57% чувствуют его постоянно, а 26% испытывают его редко. Только 17% респондентов заявили, что не испытывают стресс в процессе поиска. Результаты исследования сервисов «Работа.ру» и СберПодбор есть в распоряжении RT.

Среди тех, кто испытывает стресс при поиске работы, наиболее распространённой причиной стала непредсказуемость результатов поиска и ожидание ответа от работодателей — 64% участников указали на это.

Половина опрошенных (50%) отметили давление из-за нехватки средств и необходимости оплачивать счета без стабильного дохода. Также 48% респондентов выразили опасения по поводу выбора места работы, а 47% сообщили о сомнениях в своих навыках и квалификации.

Стресс, связанный с подготовкой к собеседованиям и необходимостью отвечать на сложные вопросы, затронул 43% участников.

Более трети (37%) испытывают страх перед будущим и необходимостью принимать важные карьерные решения.

«Частые отказы стали источником стресса для 31% респондентов, а 29% отметили большую конкуренцию среди соискателей в своей сфере. Давление со стороны родственников ощущают лишь 11% опрошенных, и только 4% указали на другие причины стресса, такие как боязнь рекрутеров и нового начальства», — говорится в исследовании.

Всего в исследовании приняли участие более 3500 пользователей сервиса из всех регионов России.