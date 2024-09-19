«Человек сбежал от реальности». Почему алкоголь не поможет отдохнуть

Алкоголь не поможет отдохнуть.

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Лучше гулять пешком и исследовать новые места, даже если возможности покинуть мегаполис нет.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Мария Манина.

«Насколько батарейка разряжена его предыдущими действиями, настолько и надо уходить. Кому-то достаточно и выходных перезагрузиться, кто-то за неделю классно отдохнёт. А если кто-то пьёт в отпуске, то это не отпуск, а эскейп, человек сбежал от реальности. Если у вас нет денег на отпуск, то вы можете посмотреть на свой город, как турист. Потому что дело в перезагрузке, когда мы попадаем в новые обстоятельства, то наш мозг начинает работать по-другому. Мы впитываем другую информацию, мы адаптируемся. У нас у каждого в городе есть новые места, природа, где ты не бывал. Делай в тех обстоятельствах, что ты можешь, наибольшее из возможного. Сходить в театр, на концерт, в кино, на экскурсию».

Согласно исследованию ВЦИОМа, треть россиян не брали отпуск этим летом. За последние семь лет показатель держится на рекордно высоком уровне уже второй год — в 2023 году так ответили 35% опрошенных. В текущем году от отдыха отказались 39% мужчин и 28% женщин. Причём 37% — это люди в возрасте от 25 до 34 лет.