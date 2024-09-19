Психолог дал советы, как избежать осенней хандры

Планы и маленькие цели помогают не потерять контроль над ситуацией и не в пасть в сезонную депрессию. Следует также высыпаться и разнообразить своё питание. Об этом ТАСС рассказала директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина в четверг, 19 сентября.

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«Поддерживайте физическую активность. Регулярные упражнения, особенно на свежем воздухе, помогают стабилизировать настроение. Даже короткие прогулки могут повысить уровень серотонина и улучшить самочувствие. Постарайтесь не избегать привычных дел, даже если вам хочется остаться в кровати», — советует специалист.

Осенняя хандра начинается, по словам медика, в октябре и может продлиться до февраля. Депрессия часто сопровождается желанием побыть одному, в это время повышается тяга к сладкому и углеводам в целом, возникает ощущение постоянной усталости и истощения. Маркерами также могут выступать отсутствие настроения, постоянная грусть, апатия или раздражительность.

Сезонность обострения психических расстройств подтверждена статистическими данными, отметила доктор. Осенью люди чаще всего разводятся, предпринимают попытки суицида и совершают преступления.