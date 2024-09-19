Психолог назвал особенности секса после 40 лет

Половое влечение у людей после 40 лет может снизиться, но так бывает не всегда, поделилась с 360.ru психолог Анастасия Валуева. По ее словам, у кого-то в этом возрасте высокое либидо сохраняется, а у некоторых — даже возрастает.

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Психолог отметила, что на сексуальное желание влияют такие факторы, как падение уровня тестостерона у мужчин или эстрогена у женщин, а также депрессия, стресс и конфликты в отношениях.

«С психологической точки зрения у некоторых женщин с возрастом, наоборот, может повышаться уверенность в себе. Такие люди лучше понимают свои желания и потребности. Это, в свою очередь, улучшает качество секса»‎, — указала специалист.

Она добавила, что после 40 лет гормональный фон человека утихает, и он может выбрать партнера более взвешенно.

У мужчин, разменявших пятый десяток, снижается уровень тестостерона, что приводит к ухудшению потенции — особенно у тех, кто страдает от диабета, ожирения, проблем с давлением, а также тех, кто употребляет много алкоголя и курит. Некоторые после 40 теряют уверенность в себе и тревожатся, что не смогут удовлетворить партнершу, что также плохо сказывается на эрекции, объяснила Валуева.

«Но все индивидуально, мужчины бывают разные. Некоторые из них после 40, как и женщины, приобретают уверенность в себе. После многочисленных смен партнеров приходят к пониманию своих желаний»‎, — подчеркнула эксперт.

Ранее врач-уролог Решат Алиев рассказал, что долгое половое воздержание опасно тем, что может привести к простатиту. По его словам, из-за отсутствия секса могут сужаться сосуды, что влияет на ткани полового члена.