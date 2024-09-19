Эксперт: критическое мышление поможет не стать жертвой обмана

Критическое мышление поможет людям защититься от обмана. Об этом Pravda.Ru рассказала психолог Наталья Морозова.

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По ее словам, критический ум позволяет оценить ситуацию и не дать себя обмануть. Однако она уточнила, что никто не может быть застрахован от лжи на 100%.

«Пока, как говорится, живут на свете дураки, обманом, стало быть, нам жить с руки, как поется в песне про Буратино. И получается, никаких гарантий, что ты не захочешь обмануться, их практически нет. <...> Критический ум в данном случае все-таки помогает нам оценить ситуацию. Но природой он предусмотрен в количествах, не знаю, 5-10%», — оценила Морозова.

Она посоветовала развивать критическое мышление, чтобы, в том числе противостоять телефонным мошенникам.

17 сентября куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова говорила, что телефонные мошенники стали использовать более сложные схемы обмана, которые могут состоять из двух или даже из трех этапов. По ее словам, злоумышленники могут звонить от имени мобильного оператора и выманивать у жертвы код, полученный через SMS-сообщение. С помощью этого кода они получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах». Мошенники второго уровня», по данным эксперта, убеждают свою жертву в том, что ее счета находятся под угрозой, под предлогом чего предлагают перевести все средства на «безопасные» счета.