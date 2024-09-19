«Боятся быть неудачниками». Почему люди берут кредиты

Решаясь занять деньги у банков, люди хотят казаться окружающим успешными.

© РИА Новости

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Анна Девятка.

«Люди сейчас пытаются казаться успешными и показывать другим людям, что у них всё в порядке, что они молодцы. Поэтому сейчас люди со страха берут кредит на те вещи, которые им помогают быть в обществе более успешными, чем они есть. Потому что люди очень боятся быть неудачниками».

Девятка также предрекла выигравшим в лотереях «потерю» родственников. Близкие могут начать просить поделиться деньгами и обидеться в случае отказа, отметила она.

«Если говорить про лотерейные билеты, то можно даже радоваться, что ты не выиграл. Потому что многие люди, которые выигрывают, они не готовы к этому. А потом ещё и теряют родственников, потому что родственники стали просить деньги. Люди начали с ними делиться, а когда деньги закончились, родственники от них отвернулись. Человек не смог удержать свой выигрыш, потому что он не умел распоряжаться деньгами. Думал, что они никогда не кончатся, а они кончились».

Ранее специалист по этикету Татьяна Николаева сочла неприличным брать деньги в долг. В случае необходимости такие дела стоит вести только с близкими людьми. Большие суммы лучше одалживать только под расписку.