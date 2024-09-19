Мужчины и женщины, столкнувшиеся с проблемами с ментальным здоровьем, рассказали о простых способах поддержать психику. Своим опытом пользователи сети поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Многие люди порекомендовали для решения ментальных проблем обратиться к физическим нагрузкам и начать с долгих прогулок.

«Долгие прогулки очень хороши, это невероятно легкий способ немного привести себя в форму», — reddituser12345_, пользователь Reddit.

Другие посоветовали завести домашнее животное. Например, кошку.

«После того, как не стало моей 12-летней собаки, около года у меня не было домашнего животного. Депрессия становилась хуже. Я взяла из приюта котенка, испуганную крошечную кошечку. И она перевернула мой мир», — Lyeta1_1, пользовательница Reddit.

Также многие комментаторы рассказали о пользе ведения личного дневника.

«Просто сбрасывал тяжелые мысли на бумагу. Кстати, пицца тоже помогает», — xsugarshiny, пользователь Reddit.

Ранее люди, занимающиеся работой с персоналом, вспомнили о самых неприличных причинах увольнения сотрудников. Один из комментаторов рассказал историю, как ему пришлось уволить сотрудника развлекательного парка за оригинальный повод раздавать подарки гостьям.