Как время суток влияет на средний чек и выбор товаров россиян. Исследование Rambler&Co

64% опрошенных россиян признаются, что психологически им легче совершать покупки вечером и ночью, говорится в исследовании аналитиков медиахолдинга Rambler&Co и Мегамаркета.

Согласно исследованию, более половины россиян (52%) закупаются на маркетплейсах вечером. 34% респондентов предпочитают оформлять заказы днём, а 8% и 6% пользователей приобретают товары на интернет-площадках утром и ночью соответственно. Аналитики Мегамаркета отмечают, что в вечернее время средний чек покупок на площадке выше. Однако больше половины заказов на маркетплейсе совершается жителями России именно днём.

Что интересно, 35% респондентов отмечают, что вечером и ночью они заходят на маркетплейсы, чтобы скоротать время перед сном. 31% опрошенных идут на онлайн-площадки целенаправленно, чтобы купить все необходимое. Россияне также скролят ленты интернет-магазинов, чтобы собрать корзины на будущее и проверить скидки и специальные предложения — на таких пользователей приходится 18% и 16% соответственно.

По данным Мегамаркета, ночью мужчины оформляют заказы чаще, чем женщины — на них приходится больше половины покупок на площадке в это время. При этом только 38% опрошенных обоих полов заходят на маркетплейсы ежедневно. 23% респондентов предпочитают скролить ленту онлайн-магазинов несколько раз в неделю.

21% опрошенных также признаются, что склонны совершать импульсивные покупки именно перед сном. Чаще всего необдуманные приобретения делаются в категориях:

товары для дома;

товары для хобби;

одежда и обувь;

продукты питания;

бытовая техника.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 5 по 12 сентября 2024 года, охват составил 80 622 интернет-пользователя, среди которых 52% мужчин и 48% женщин.