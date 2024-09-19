Как правильно отправлять голосовые сообщения

Стоит анонсировать послания, объясняя собеседнику их важность.

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Мысли нужно излагать без вздохов и слов-паразитов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила специалист по деловой переписке Анна Сосновая.

«Я люблю, когда люди пишут по делу, ведь одно из правил деловой переписки, когда мы в одном предложении сразу показываем наш мотив и цель. Наверняка у вас была такая ситуация, когда прилетали голосовые сообщения по две или три минуты, и ты ждёшь момента это прослушать, ты думаешь, что там что-то важное. А там полторы минуты из этих трёх — это бесконечные охи, вздохи, человек там собирается с мыслями, куча слов-паразитов и прочего. И правило, которого нужно придерживаться в цифровом этикете, — это голосовое сообщение с анонсом. Чтобы человек понимал, важное оно или неважное, о чём оно».

Ранее в Госдуме призвали сократить количество родительских чатов. Общение с педагогами и учениками должно происходить преимущественно в очной форме. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала член комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.