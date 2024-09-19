Сексолог объяснил, как правильно пользоваться смазками и лубрикантами

Лубриканты — важная часть комфортного и безопасного секса. Они не только помогают избежать дискомфорта, но и добавляют больше удовольствия в сам процесс. Если вы хотите улучшить качество интимной жизни и избежать неприятных ощущений, понимание различных типов смазок и правильное их использование помогут сделать сексуальный опыт еще приятнее. Разбираемся, какие виды лубрикантов существуют, как их использовать и на что обращать внимание при выборе.

© unsplash

Зачем нужны смазки и лубриканты?

Смазка играет важную роль в интимной жизни, так как естественная влажность не всегда бывает достаточной для комфортного секса. Влагалищная сухость может возникать по разным причинам:

Гормональные изменения (во время менопаузы, беременности, приема гормональных препаратов);

Стресс и усталость;

Недостаточная прелюдия;

Употребление некоторых лекарств;

Проблемы с увлажнением у мужчин при анальном сексе.

«Недостаток естественной смазки может вызывать дискомфорт, боль, а иногда даже травмы. Лубриканты помогают устранить эти проблемы, делая половой акт более приятным и безопасным. Их также используют для улучшения качества секса при использовании презервативов и секс-игрушек», — объясняет сексолог Ольга Василенко.

Виды лубрикантов

Существует несколько основных типов лубрикантов, каждый из которых имеет свои особенности в применении — и минусы, конечно, тоже.

Лубриканты на водной основе

Пожалуй, они самые распространенные и универсальные. Они подходят для использования с презервативами, секс-игрушками и для вагинального и анального секса.

Такие смазки легко смываются водой и не оставляют пятен на одежде и постельном белье, безопасны для использования с латексными презервативами и любыми секс-игрушками. Подходят для людей с чувствительной кожей, так как не вызывают раздражения.

Минусы: быстро высыхают и требуют повторного нанесения, могут оставлять липкое неприятное ощущение после высыхания.

«Обратите внимание на состав. Лучше выбирать лубриканты без парабенов, глицерина и ароматизаторов, особенно если у вас может быть аллергия или непереносимость некоторых веществ», — советует сексолог.

Лубриканты на силиконовой основе

Они известны своей долговечностью. Они более скользкие и долго сохраняют эффект, что делает их идеальными для продолжительного страстного секса.

Силиконовые смазки не высыхают и не требуют повторного нанесения, подходят для использования в воде (например, в душе или бассейне).

Минусы: труднее смываются с кожи и тканей, не совместимы с силиконовыми секс-игрушками (могут повредить поверхность).

Лубриканты на масляной основе

Они могут быть как натуральными (например, кокосовое или оливковое масло), так и синтетическими. Идеально подходят для мастурбации и вагинального секса, но не всегда рекомендуются для использования с презервативами.

Из плюсов: они очень скользкие и не высыхают. Природные масла, такие как кокосовое масло, часто обладают антибактериальными свойствами.

Минусов больше: такие смазки разрушают латексные презервативы, что делает их небезопасными при использовании для защиты. Могут вызывать раздражение у некоторых людей, особенно если есть предрасположенность к аллергии. Кроме того, они довольно трудно смываются и могут оставлять пятна на тканях.

Как правильно использовать лубриканты

Чтобы избежать дискомфорта, нанесите достаточное количество лубриканта. Лучше начать с небольшого количества и при необходимости добавить больше.

«Обязательно проверяйте, совместим ли лубрикант с презервативами. Смазки на водной и силиконовой основе безопасны для использования с латексом, тогда как масляные разрушат защиту», — подчеркивает врач.

Дополнительные функции лубрикантов

В современном мире лубрикантов можно найти продукты с дополнительными функциями, которые могут разнообразить ваш сексуальный опыт.

Лубриканты с охлаждающим или разогревающим эффектом: эти средства добавляют новый уровень ощущений благодаря термическому воздействию на кожу.

Ароматизированные лубриканты: подходят для орального секса и добавляют вкусовое разнообразие.

Лечебные лубриканты: содержат ингредиенты для увлажнения и заживления кожи, что полезно для женщин с вагинальной сухостью или после родов.