Психолог Лабковский рассказал, как понять смысл жизни

Смысл жизни заключается в самой жизни, уверен психолог Михаил Лабковский. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале психолога, ответственность человека заключается в том, чтобы обрести эту самую жизнь и не перекладывать эти действия на что-то другое.

Смысл жизни — в самой жизни. И это ответственность человека — обрести эту самую жизнь. Многие люди пытаются переложить смысл на что-то еще: мол, «я живу ради детей/ради карьеры/ради партнера» и так далее. Но в конечном итоге мы все встаем перед фактом: смысл в том, чтобы жить, — написал Лабковский.

Психолог Лабковский также советует наполнять свою жизнь, чтобы не чувствовать, что она стала пустой. Человек должен обратиться к себе и найти то, что делает его счастливым, дает состояние покоя и радости, подчеркнул он.

Ранее психолог Вероника Ким рассказала, что осознание последствий принятых решений может стать первым шагом в процессе принятия вины. По ее словам, такое действие позволит легче пережить осознание совершенной оплошности. Вторым полезным советом станет отказ от «додумывания» за себя и других участников ситуации. В качестве третьей рекомендации психолог предположила прекратить страдать и испытывать чувство вины, что может усугубить психологическое состояние.