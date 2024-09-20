Как распознать «скрытых нарциссов» в окружении

По оценкам, полномасштабное клиническое нарциссическое расстройство личности затрагивает до одного из 20 человек. Это значит, что все мы знаем как минимум одного человека с этим состоянием. Однако распознать таких людей может быть непросто.

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Психологи недавно выявили «уязвимый» тип нарциссов. Это и есть так называемые скрытые нарциссы. В то время как «грандиозные» нарциссы уверены в себе, люди с уязвимой формой нарциссизма неуверенны в себе и обороняются. Они пытаются всё время минимизировать неудачи, склонны к депрессии и тревожности. Клэр Харт, доцент кафедры психологии в Университете Саутгемптона, говорит, что эти люди очень хрупкие и не выносят критики.

Одно из недавних исследований, в котором оценивались уровни нарциссизма у 676 взрослых в США, продемонстрировало, что как грандиозные, так и уязвимые нарциссы движимы желанием социального статуса. Однако последние чувствуют, что не получили того статуса, которого заслуживают, в отличие от первых.

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В том же исследовании отмечается, что уязвимые нарциссы чувствуют, они не настолько включены в социальные группы, как им бы хотелось.

Оба типа нарциссов ощущают своё превосходство и право на что-либо, могут проводить много времени, фантазируя о собственном успехе. При этом уязвимый тип может больше скрывать такие мысли и резко реагировать, когда его самооценке угрожает критика или конкуренция. Также подобные нарциссы чаще пассивно-агрессивны, чем конфронтационны.

К примеру, уязвимый нарцисс, которого не оценили по достоинству, может сказать другому человеку в лицо, что рад за него, а за спиной его принижать и указывать на свой важный вклад в дело.

Есть и другие признаки уязвимых нарциссов. Они могут специально узнавать информацию о людях, чтобы потом использовать её против них. В отличие от грандиозных нарциссов, уязвимые будут неохотно рассказывать о себе.

Уязвимые нарциссы могут травить других или манипулировать ими, потому что неуверенны в себе.

Также исследования показывают, что в действительности нарциссы способны испытывать эмпатию. Но они предпочитают этого не делать большую часть времени.