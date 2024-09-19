Одиночество оказалось не так опасно, как считали раньше

Многие слышали, что одиночество — это серьезная угроза здоровью и даже жизни. Действительно, ранее проведенные исследования ассоциировали одиночество с целым рядом заболеваний, от сердечно-сосудистых до психических. Однако новое данные, собранные международной группой ученых вносят существенные коррективы в наши представления о влиянии одиночества на здоровье.

Не такая простая связь

Исследователи проанализировали данные сотен тысяч человек из разных стран и обнаружили, что, связь между одиночеством и многими другими болезнями оказалась не такой прямой. Хотя и нельзя отрицать, что одиночество действительно связано с повышенным риском развития депрессии и тревожных расстройств.

Истинные причины

Ученые предполагают, что многие заболевания, которые ранее связывали с одиночеством, могут иметь другие причины. Например, генетические особенности, образ жизни, социальное окружение и другие факторы могут играть более значительную роль в развитии заболеваний.

Проблема более ранних исследований

Причиной таких расхождений может быть то, что предыдущие исследования часто основывались на корреляционном анализе, то есть на выявлении статистической связи между двумя явлениями. Однако корреляция не всегда означает причинно-следственную связь. Вероятно, люди, которые чувствовали себя одинокими, имели и другие особенности образа жизни или генетические предрасположенности, которые и приводили к развитию заболеваний.

При этом не следует отвергать негативное влияние на здоровье. Но стоит понимать, что к развитию болезней приводит не оно само по себе, а, например, вызванные им — полностью или частично — психологические проблемы. То есть, рассматривать одиночество стоит как важный, но вполне предотвратимый фактор риска.