Эксперт о чайлдфри: молодежь понимает меру своей ответственности

Идеологов чайлдфри в России совсем немного. Одна из базовых наших ценностей - это ценность семьи. О ней говорят больше 80 процентов молодых людей. Причем, почти одинаково женщины и мужчины. То есть молодежь в целом и за семью, и за детей, но вот с реализацией этого жизненного проекта дело обстоит сложнее.

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Дело в том, что за несколько десятилетий изменилось представление о счастливой и успешной жизни, о том, что непременно надо дать своему ребенку, с каким багажом отправить его в самостоятельную жизнь. А это означает определенный уровень образования, развития, здоровья, возможностей, уверенности в будущем. Молодежь отлично понимает меру своей ответственности и отступает от собственного идеального образца - семьи с двумя детьми.

Что же касается чайлдфри, важно их отделить от тех, кто не имеют детей совсем не из-за идейных позиций и взглядов на жизнь. От тех, у кого не сложились семьи - те самые, которые "крепкий тыл", у кого нет надежного партнера, с которым или которой не страшно идти по жизни, а еще рожать и стареть. Или от тех, у кого не решены насущные жизненные проблемы (с жильем, работой, доходами, здоровьем, восстановлением сил, зашкаливающим стрессом и так далее). И тем более надо вывести в отдельную группу тех, кто не смог родить по медицинским причинам. Вспоминаю известного журналиста Алену Долецкую, которая в одном из интервью откровенно рассказывала, как с юности мечтала о большой семье, прошла ради этого множество попыток ЭКО, но судьба распорядилась иначе…

Между тем, как любая небольшая группа, стремящаяся к самовыражению и отстаиванию своих идейных взглядов, чайлдфри заявляют о себе и своих позициях довольно активно. Но парадокс в том, что чем резче будет реагировать общество на подобные заявления, тем жестче и непримиримее они будут становиться, поскольку в конфликт вступает самая чувствительная сфера - сфера ценностей.

Конечно, общество может включить механизм их вытеснения, проведя границу между "мы" и "вы", "свои" и "чужие" и тем самым считать, что ограждает большинство от нежелательного влияния. Но этот путь не кажется продуктивным по следующим причинам. Во-первых, привлечение внимания, стигматизации и политика исключения скорее усилят идентичность этой группы. Во-вторых, и это, на мой взгляд, самое главное: механизм предотвращения идей "чайлдфри" лежит преимущественно в плоскости демографической, социальной и социально-экономической политики, а не в сфере ценностного противостояния. Если молодежь, опираясь на социальные институты, сможет создать себе устойчивую материальную базу, которая позволит воплотить мечты о семье и детях, то "свобода от детей" останется частной, маргинальной идеей, никак не угрожающей национальной безопасности.