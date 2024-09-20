У трети калининградцев работа ассоциируется только со стрессом

Треть калининградцев смирились с постоянным стрессом на работе. Такой вывод сделали аналитики сервиса HH.ru по результатам опроса.

56% опрошенных горожан не считают напряжённую работу нормальной. Большую терпимость к неудобствам показали представители высоких должностей. Среди рядовых работников мириться со стрессом готовы 20%, а среди руководителей отдела и топ-менеджеров — 37%. Для 70% опрошенных постоянная тревога может стать причиной для увольнения. За год доля таких людей выросла на 13%.

Больше всего работников, которые решат уйти, если им будут «трепать нервы», оказалось в сферах закупок (75%) и маркетинга (70%). Высокий уровень стрессоустойчивости показали преподаватели и учёные. Из них только 46% примут решение уйти с нервной работы.

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