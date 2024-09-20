Семейные традиции: праздник или обязанность

Семейные традиции — это милые сердцу привычки, которые помогают сохранять доверительные и теплые отношения между близкими. Традиции всегда воспринимаются как что-то важное, что передаётся из поколения в поколение. Но семья может самостоятельно создавать и развивать свои обычаи, которые будут приносить радость и укреплять родственные связи. Специалист семейного центра «Планета Семьи» Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Ольга Теслина рассказала, какую на самом деле роль играют обычаи в жизни детей и родителей.

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В современном мире, где ритм жизни становится всё быстрее, особую ценность приобретают близкие и доверительные отношения с родными. Следовать семейным традициям — один из проверенных способов, который может стать источником радости и укрепления связей.

— Важно понимать, что семейные традиции не должны быть обузой или вызывать негативные эмоции. Следование обычаям и общение с родными должно приносить удовольствие, потому что именно через совместные радостные моменты укрепляются связи, создаются тёплые воспоминания и ощущение принадлежности к чему-то значимому и важному. Если традиции теряют свою душевность и становятся лишь обязанностью, они утрачивают свою суть — дарить тепло и единение, — объяснила Ольга Теслина.

Плюсы семейных традиций

Обычаи играют важную роль в формировании личностных качеств детей. Традиции помогают понять, что такое семья, какие ценности она несет, почему важно быть ее частью. Через обычаи ребенок учится уважению к старшим, ответственности за свои поступки и заботе о близких.

Семейные традиции имеют и другие преимущества:

Укрепление семейных связей. Создают общие воспоминания и переживания, которые объединяют семью. Это может быть празднование дней рождений, годовщин или просто совместное времяпрепровождение вечеров или выходных дней.

Передача ценностей и культуры. Это помогает сохранить чувство принадлежности к семье и её уникальность.

Создание атмосферы любви и заботы. Подарки, поздравления, объятия и поцелуи — все это важно для психологического благополучия и эмоционального контакта детей и взрослых.

Развитие полезных навыков. Некоторые традиции требуют определённых умений. Например, приготовление национальных блюд, тематическое рукоделие, игра на музыкальных инструментах. Эти навыки могут стать хобби или даже профессией для детей и внуков.

Ощущения безопасности и защищенности. Традиции создают атмосферу стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Дети и взрослые знают, что всегда могут рассчитывать на поддержку своей семьи, независимо от того, что происходит в их жизни.

Традиции столичных семей

Московские родители подтверждают, что обычаи и традиции помогают им поддерживать крепкие отношения в семье.

— Одна из самых важных традиций в нашей семье — это совместный ежедневный ужин и еженедельный воскресный обед, в приготовлении которых участвуют и дети. Каждый раз стараемся создать уютную атмосферу. Общаемся, беседуем о том, что произошло за день, обсуждаем планы на будущее. Это помогает нам лучше понимать друг друга, делиться радостными моментами и переживаниями, чувствовать эмоции близких, — поделилась многодетная мама Любовь Филатова, участница родительского клуба семейного центра «Планета Семьи». Семья Филатовых любит путешествовать и отдыхать вместе. Ведь это отличный способ стать ближе и сплочённей. — Мы любим распечатывать фотографии и вместе рассматрить их, вспоминать детали и эпизоды поездок! У нас даже есть «Филатовская карта», повесили ее на стену и после очередного отпуска отмечаем места, где и когда побывали. Это очень увлекательно, у нас всегда есть планы, — рассказал старший сын Максим.

Как же найти свою традицию?

Для тех, у кого еще нет своей индивидуальной традиции, Ольга Теслина собрала рекомендации:

Для начала определите цель. Хотите ли вы укрепить семейные узы, создать новые воспоминания или просто весело провести время? От этого зависит дальнейший выбор: будут ли это семейные посиделки, посещение новых мест или активное времяпрепровождение — загородные поездки и экскурсии.

Непременно обсудите идею с семьёй. Узнайте мнение близких. Возможно, у них есть свои предложения или идеи. Обсуждение поможет создать традицию, которая понравится всем. Начните с небольших шагов, например, с совместного кинопросмотра или воскресной прогулки в парке. Постепенно сможете перейти к более масштабным идеям.

Не забывайте о регулярности. Традиция становится таковой, когда повторяется на регулярной основе. Важно выбрать событие, которое будет происходить достаточно часто, чтобы закрепиться, но при этом не вызывать усталость или напряжение. Тем не менее, будьте гибкими. Если что-то не удается организовать сразу, меняйте или адаптируйте под ваши потребности. Например, можно каждую пятницу семьей собираться за ужином. Это может быть традиция «пиццы по пятницам» или домашние посиделки с любимым всеми блюдом и настольными играми.

Создавайте уникальные моменты. Попробуйте придумать что-то необычное, что отличает вашу традицию от других. Это может быть уникальный семейный обычай, посвящённый какому-то событию или празднику, или необычный способ проводить время вместе, например, устраивать вечер рассказов и стихов или киновечера с домашним попкорном.

— Создание собственных семейных обычаев требует времени и усилий, но результат того стоит, ведь они станут источником радости, поддержки и вдохновения. Можно вместе ухаживать за животными, смастерить и оформить ящик «Чудо-почты» и писать стихи близким, или делать смешные фотографии в тематических париках и костюмах, проводить шоу талантов. Каждая семья уникальна, и традиции должны отражать именно ваши ценности и интересы, — заключила специалист.

Если в отношениях с детьми и близкими возникли трудности, а решить самостоятельно их не получается, на помощь придут специалисты столичных семейных центров. Подробная информация о работе центров размещена на портале «Мой семейный центр». Для записи перейдите на интерактивную карту, выберите удобное учреждение и воспользуйтесь сервисом «Записаться на прием».

Вы также можете оставить свое обращение в разделе «У меня вопрос» с вами свяжутся в течение одного рабочего дня.

Справочно

Для поддержки московских семей работают 19 городских организаций помощи родителям с детьми: 16 семейных центров, а также Кризисный центр помощи женщинам и детям, социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних «Возрождение» и «Алтуфьево».

Специалисты проводят тренинги и занятия, индивидуальные и семейные психологические консультации, оказывают правовую помощь семьям. Кроме того, действует служба медиации, сотрудники которой работают над разрешением семейных и супружеских конфликтов.