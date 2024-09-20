Психолог раскрыл десять главных признаков женской измены

Если женщина стала реже ночевать дома и не отвечать на видеозвонки, значит, она, скорее всего, изменяет своему мужчине, заявил в беседе с NEWS.ru клинический психолог Артем Тараянц. К другим признакам неверности, по его словам, относятся игнорирование проблем в паре и нежелание приводить детали времяпрепровождения вне дома.

Первый и самый исчерпывающий признак [измены женщины] — она не ночует дома и не выходит на видеосвязь при звонке. Второй — для нее становятся не так важны проблемы в ваших отношениях, на которые ранее она сильно обращала внимание. Третий — женщина неохотно рассказывает о том времени, которое проводит вне дома. Она будет волноваться, что запутается в показаниях. Четвертый признак — она резко нападает на вас и тем самым переводит тему разговора, — пояснил Тараянц.

Пятый признак — женщина начинает больше ухаживать за собой, у нее появляется более откровенная одежда, которую она неохотно обсуждает со своим мужчиной, отметил психолог. Он добавил, что у нее могут появляться дорогие предметы, которые раньше она себе не позволяла либо ждала их в качестве подарка от своего спутника.

Шестое — она чаще задает вопросы о том, как вы к ней относитесь, мысленно сравнивая с любовником. Седьмое — она меньше тревожится, если вы не уделяете ей внимание. Восьмое — ее близкие подруги без причины начинают лучше к вам относиться, либо чувствуют себя неловко в вашем присутствии. Девятое — она инициирует разговоры о том, какая женщина вам нужна, подразумевая, что это не она. Десятое — вы интуитивно чувствуете, что между вами быстро растет недосказанность. Разговоры на тему отношений не доходят до конца, — подытожил Тараянц.

Психолог Александра Миллер ранее рассказала, что женщины могут изменять по ряду причин, среди которых — нехватка внимания или денег. По мнению специалиста, на это также влияет отсутствие эмоционального контакта с партнером.