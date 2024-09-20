Психолог рассказала о нежелании современных бабушек сидеть с внуками

У них продолжается насыщенная жизнь, поэтому детей они воспринимают как дополнительную нагрузку.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила Ирина Корчагина.

«Ко мне периодически подходят мои женщины из программы «Московское долголетие» и говорят с ужасом, что им девять внуков хотят подсунуть, поэтому не смогут прийти. Или, наоборот, ура, мне внуков не подсунули, я к вам пришла. Не хотят нынешние бабушки сидеть с внуками».

Политолог, член президиума «Союза отцов» Павел Склянчук в эфире радиостанции «Говорит Москва» также отметил эту тенденцию, подчеркнув, что бабушки и дедушки «отказываются выполнять традиционные роли».

Ранее в Минздраве констатировали замедление процессов старения у россиян. Физиологическая, трудовая и социальная активность людей увеличивается. В частности, на это влияют «комфортная жизнь», развитие технологий и профилактическая медицина.