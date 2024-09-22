Психолог: как супругам понять, что не стоит разводиться

На днях депутаты Госдумы предложили, чтобы решившие развестись супруги обязательно проходили консультацию у психолога, который, возможно, сумеет убедить их продолжить совместную жизнь. Одни отнеслись к этой идее скептически, считая, что раз люди решились на расставание, значит, их действительно ничего больше не связывает. По мнению других, пары часто принимают за глобальную катастрофу обычный кризис, который случается практически в каждой семье. Насколько вообще естественны подобные кризисы и как отличить их от настоящего краха отношений? Об этом мы и разговариваем с кризисным психологом Натальей Рачковской.

Сложный период

– Насколько естественны семейные кризисы, откуда они берутся и как их распознать?

– Кризис наступает, когда в паре происходят какие-то перемены. Любые изменения – это всегда кризисный период, даже если они позитивные. Люди встречались, а потом они начали жить вместе – это кризис, им надо друг к другу притереться.Рождается ребёнок, кто-то из партнёров меняет работу, заболевает или заболевает кто-то из родственников, семья покупает квартиру или переезжает в другой город, возрастные изменения партнёров и финансовые проблемы – это всё, вплоть до появления в семье котёнка или щеночка, тоже вызывает кризис. Его первое проявление – проблемы в общении. Один из партнёров уходит от диалога, от обсуждения проблемы, или оба замалчивают проблему, надеясь, что само рассосётся. В паре становится больше конфликтов.Понятно, что конфликты в нашей жизни в принципе происходят, но если их число увеличивается, это тревожный сигнал. Особенно когда эти конфликты не разрешаются, то есть не приводят к каким-то изменениям. Следующие признаки кризиса – отсутствие поддержки и напряжённая эмоциональная атмосфера, когда одному или обоим партнёрам становится некомфортно друг с другом, возникает напряжение. Психосоматические заболевания, сниженное настроение, депрессия, большая раздражительность и т. д. тоже оказываются признаком кризиса. И, наконец, в период кризиса в паре возникают или усугубляются сексуальные проблемы. Понятно, что когда напряжённая обстановка, то как-то не до этого становится. Воспринимать всё это как катастрофу не стоит. Это естественный процесс – мы не проживём свою жизнь без кризиса, и в том числе наши отношения не обойдутся без него.

– В каких случаях эти кризисы всё-таки приводят к краху отношений?

– Из любого кризиса есть три выхода. Пройти его, и в этом случае отношения укрепляются. Застрять в нём и бесконечно бегать по кругу – это когда партнёры стоят в шаге от развода, но никак не решают, куда сделать последний шаг. Ну или расстаться. К расставанию кризис приводит, когда один из партнёров или оба не хотят его разрешать, не хотят работать над отношениями, не готовы к диалогу, перекладывают ответственность на другого. Поскольку, как я уже говорила, кризис возникает в момент перемен, и, следовательно, для того чтобы прожить его, нам нужно адаптироваться к самим переменам. Если это личностный кризис, то, соответственно, мы что-то меняем в себе. Если это кризис в паре, мы что-то меняем в паре. А для того чтобы что-то изменить в паре, необходим диалог. Правда, бывает, один из партнёров берёт на себя всю ответственность. Но это приводит к другому кризису – к кризису доверия в паре. Кризис приводит к разводу, когда он связан или усугубляется зависимостью одного из партнёров. А также когда он приводит к насилию или оно его усугубляет.

– Можно ли справиться с кризисом, вызванным изменой?

– Да, конечно же, измена – это тоже перемена в отношениях. В отношениях появляется кто-то третий. Даже если это разовая измена, кто-то в эти отношения всё равно вломился. И здесь возможны те самые три варианта выхода из кризиса. То есть семья может прожить его, сплотиться и пойти дальше, а может застрять в этом кризисе. Например, когда женщина понимает, что она не может простить измену, ей очень тяжело, доверие потеряно, она не может никак его восстановить. Но в то же время не решается на разрыв. Ещё когда муж при этом говорит, допустим: «Ой, да ладно, ну было один раз, подумаешь». И, соответственно, семья застревает в этом кризисе. Всем плохо, но никто никуда не двигается. Ну, либо семья может развалиться. Тут нет какого-то правильного выхода. Каждый с изменой справляется как может.

Разводной ключ

– Как отличить кризис от предразводной ситуации? И как понять, что уже всё-таки пора разводиться?

– Здесь приходится ориентироваться на собственные ощущения. Например, если вам плохо, вы пытаетесь сделать всё, чтобы эту ситуацию улучшить, но ничего не помогает. Бывает, приходит ко мне женщина и говорит: я в браке 10 лет, и всё это время у нас всё плохо. С мужем я и разговаривать пыталась – объясняла, чего бы хотела, и обижалась, и кричала, и ругалась, бойкоты ему устраивала, пыталась разговаривать с его родителями, друзьями… То есть все 10 лет человек просто бегает по кругу, и ничего не помогает. И дело не в том, что все эти способы плохие – они нормальные. Но если вы их пробуете, раз, другой, третий, а результата нет, значит, пора сделать вывод, что лошадь сдохла, и надо с неё слезть. Судя по всему, второй партнёр не заинтересован в том, чтобы что-то менять. Бывает, вы с партнёром формально, вроде бы, и договариваетесь, а на деле он ничего не делает. Или, например, супруг потерял работу. Понятно, с каждым бывает. Но есть какие-то разумные сроки для того, чтобы эту работу заново найти.Если он потерял работу пять лет назад, и всё это время вы тянете семейный воз самостоятельно, очевидно, что человек не заинтересован в решении проблемы. Кризис – это когда что-то случилось, и потом постепенно начинает становиться лучше. Да, проблема не решается по мановению волшебной палочки, но потихонечку мы начинаем из этого кризиса выходить. Но тут важный момент – не попасть в ловушку. Это когда было плохо, потом стало немножко получше, потом снова плохо, потом снова немножко получше – такие вот американские горки. Получается замкнутый круг. То есть в отношениях должно быть стабильное, пусть и незначительное, улучшение, положительная динамика. А если этого не происходит, и ничего не меняется, то значит, надо эти отношения заканчивать. Ну и потом оба человека должны вкладываться, чтобы становилось лучше. То есть вы делаете шаг навстречу, ваш партнёр тоже делает свой шаг или хотя бы полшажочка. А если он стоит на месте или от вас убегает, здесь стоит сделать соответствующие выводы.

Если хочешь остаться

– Если супруги всё-таки чувствуют, что хотели бы остаться вместе, что им делать?