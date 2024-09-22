Можно ли доверять современным брачным агентствам

Вытирая слезы, девушка сидела на диванчике в холле брачного агентства "Классика отношений". На улице она успокоилась и даже удивилась: "Сама ведь сюда пришла". Точнее, Юля (имя изменено) думала, что идет в клуб "для своих" - сайта знакомств "Тиндер", хотя неладное заподозрила.

- В "Тиндере" у меня совпала пара, - рассказывает Юля, - я "лайкнула" его, он меня. Его зовут Михаил, 32 года, айтишник, на фото выглядел моложе своих лет, ну ладно, думаю, разберемся. Мне понравилось, что он еще письмо написал с просьбой о встрече, телефон попросил. "Мог бы свой оставить", - подумала я, но тут же забыла. А зря. Мне позвонил юноша, бодро представился Егором, сказал, что от Михаила, и пригласил в "наш клуб для организации свидания". Его об этом попросил Михаил. Юля вспоминает, что ей был сигнал свыше: "Так не бывает". Егор уловил ее растерянность: "Мы не брачное агентство, мы сервис деловых контактов". И пригласил ее в офис на чашку кофе. "Платить не надо", - учтиво предупредил Егор. У клуба для своих вход оказался общим с... "Классикой свиданий". Юля, пытаясь шутить, спросила, почему так бывает, ответ Егора застал ее врасплох: "Так и вашего избранника зовут не Михаил. Пока вы думали идти или не идти, он совпал с другой девушкой. Но вас выбрал Дмитрий. Будем заполнять анкету?" Юля растерялась, Егор в анкету вносил ее ответы - "Сколько лет?", "Была ли замужем?", "Есть дети?", "Почему предыдущие отношения не сложились..." Девушка напряглась.

- Я не буду ничего платить, - предупредила она.

- Встречу оплатил Дмитрий, - деловито ответил Егор, - но я не могу организовать свидание, пока вы не вступите в наш клуб. Взнос 15 тыс. рублей.

Так девушка попала под каток приема "сватовства" или рекрутирования брачным агентством, хотя была проинструктирована подругой, как "не купиться".

- Мы никого не неволим, - по телефону отвечает оператор брачного агентства "Классика отношений" Наталия, - но тот, кто с нами подписывает контракт, знает, что в пакет услуг входят встречи два раза в неделю или в месяц. База женихов и невест у нас обширная, мы активно "хантим", есть репутация, сарафанное радио работает.

Хотя Юля считает, что ей, во-первых, рано идти в агентство, она молода, во-вторых, стыдно. В-третьих, "там такие расценки, что легче остаться одной". В среднем в Москве в агентствах цены начинаются от 25 тыс. рублей. За эту сумму клиента внесут в базу данных и организуют одно-два свидания, которые "случайно" повторяют сценарий Юли: "Ой, он совпал с другой". Поэтому далее предлагают пакет VIP от 50 тыс. до 200 тыс. рублей в полгода-год.

- У меня в такую ситуацию влипла подруга, - рассказывает Юля, - ей сваха посоветовала пакет "Комфорт". Это когда идет работа сразу с тремя женихами, консультациями психологов, астрологов и врачей. Первый жених сам позвонил, пригласил в ресторан, мило пообщались, но он, со слов свахи, "уехал в длительную командировку". Второй тоже угощал вкусностями, но через сваху передал, что "не сошлись параметрами". Третий, "владелец бизнеса", оказался интернет-хамом: вся связь была через сеть, а когда он увидел видео "невесты" в кафе, просто вышел из интернета без объяснений. "А что ты хочешь, сваха гарантий не дает", - был ответ свахи, хотя до этого она твердила, что девушка "почти идеально" подходит всем троим. Теперь она отстраненно упрекала подругу в том, что она искала успешного, а "у богатых мужчин тоже завышенные требования". "Работа свахи, - сказала она, - соединить "хотелки" с возможностями, "фейс" с отражением, а дальше... сами".

За эту нехитрую мораль девушка заплатила 170 тыс. рублей. Она удалила свои аккаунты в "Тиндере" и в брачном агентстве.

"Мы на паузе", - говорит Юля.

Тем временем в Москве и Подмосковье на улицах все чаще мелькают написанные гуашью, а то и от руки афиши-объявления клубов знакомств "Для тех, кому "за..." или "Где потанцевать, кому "за...". Их популярность в мегаполисе выросла после того, как эти же клубы в регионах стали мягкой альтернативой брачным агентствам. Услуга тоже платная, но доступная: в регионах просто потанцевать можно за 300-600 рублей, в Москве - за 1 тыс. У клубов свой фильтр - возрастной ценз, с напитками или без, с едой или чаем, "Не курить!", с местными особенностями - "для мусульман", "для православных".

Московские клубы "Дуэт" или Zoon.ru, если кто-то после танцев желает продолжить кадриль тет-а-тет, предлагают бесплатную первую консультацию или берут 1 тыс. рублей. Дальше в зависимости от услуг придется заплатить от 15 до 50 тыс. в год, если вступить в клуб очных встреч женихов и невест. Вход свахам строго воспрещен.