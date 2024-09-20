Психолог: послушные в детстве люди более склонны к зависимостям

Такой ребёнок должен постоянно угождать родителям и «не имеет права быть собой».

Подобный самозапрет на эмоции лишает человека больших возможностей и калечит психику. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Елена Соловьёва.

«У нас есть бессознательное, предсознание и осознанность. Все думают, что наша осознанность — это наше великое всё, но предсознание гораздо мудрее и правильнее, поэтому тот человек, который запрещает себе эмоции, он лишает себя больших возможностей по жизни, а самое главное — ещё и калечит психику. Родители когда-то сказали, что злость — это плохо, надо быть послушным и покладистым. Как специалист по зависимостям и по расстройству пищевого поведения скажу, что самое большое количество зависимостей у тех людей, которые в детстве были послушными детьми. Послушный ребёнок не имеет права быть собой, досадовать родителей, требовать много внимания. Послушный ребёнок должен всё время радовать родителей и жить по методичке. В этой методичке указано, что такое хорошо, а что плохо, права пробовать он не имеет. У послушных детей нарушается процесс сепарации, потому что мы сепарируемся от родителей через подростковый бунт, который подразумевает много агрессии и злости. А послушным детям агрессия и злость запрещены».

Ранее психолог сочла «бегством от реальности» употребление спиртного в отпуске. Алкоголь не поможет отдохнуть. Лучше гулять пешком и исследовать новые места, даже если возможности покинуть мегаполис нет. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала Мария Манина.