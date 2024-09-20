Психотерапевт объяснил, почему люди идут к Кашпировскому

Люди идут на сеансы психотерапевта Анатолия Кашпировского тогда, когда теряют веру в будущее, рассказал в беседе с «Ридусом» врач-психотерапевт Владимир Файнзильберг. По его словам, Кашпировский — отличный манипулятор и психотерапевт.

Заметьте, что Кашпировский обычно выходит на сцену, когда в стране и мире нарушается некое равновесие. В периоды социально-политических потрясений у людей обостряются всевозможные противоречия, и они начинают обращаться к разного рода предсказателям, целителям и каким-то волшебникам, — объяснил медик.

Врач отметил, что экстрасенсы появляются именно тогда, когда люди перестают верить в завтрашний день. Кроме того, вероятно, что во всем мире произойдет расцвет магии, так как люди все больше начинают терять уверенность. Именно в такие моменты они ищут простую помощью, которую и предлагают маги и экстрасенсы.

Предлагаемая им Кашпировским, другими экстрасенсами и магами, различными религиозными сектами помощь наиболее проста. Прочитал объявление, пришел по такому-то адресу, заплатил и получил эту якобы помощь. Что может быть проще? Именно этой особенностью человеческой психологии объясняется появление сейчас уже возрастного Кашпировского, — добавил Файнзильберг.

Ранее Анатолий Кашпировский за четыре дня новых сеансов в Москве мог заработать порядка 6 млн рублей. Билет на встречу с ним стоит от 3,5 тысячи до девяти тысяч рублей. Индивидуальный же прием обойдется клиенту в 25 тысяч рублей.