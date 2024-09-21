Когда мы становимся абьюзерами

«Абьюз» — психологическое насилие, которое часто сопровождается физическим насилием. Цель абьюзера — всеми доступными способами сделать так, чтобы другой человек демонстрировал желаемое для него поведение. Клинический психолог и преподаватель международного онлайн-института Smart Анна Завертяева рассказала «Газете.Ru», на чем строятся абьюзивные отношения и как жертва сама начинает играть роль агрессора.

© Газета.Ru

По словам эксперта, человек не может быть только жертвой, он будет играть все роли из треугольника Карпмана. Например, он может быть жертвой в отношениях с партнером и абьюзером по отношению к ребенку или своему телу. Также возможна ситуация, когда во взаимодействии с одним и тем же человеком отыгрывается роль и абьюзера, и жертвы.

Эксперт приводит такой пример: мама кричит на ребенка: «Ты опять ничего не сделал! Все, я с тобой не разговариваю». В этот момент она абьюзер и применяет психологическое насилие по отношению к ребенку. Через минуту она говорит: «Я столько времени на тебя трачу, столько денег, я за собой следить не успеваю, все на тебя уходит» — тут же из абьюзера она превращается в жертву, а на роль агрессора ставит своего ребенка.

Любой абьюз проходит цикл из трех этапов, объяснила психолог.

«Первый этап — напряжение. Появляется триггер, который выводит абьюзера из себя; агрессор переживает стресс из-за любых, в том числе и бытовых проблем. Во время этой фазы абьюзер может обижаться на партнера, игнорировать его потребности, активно искать поводы для обвинения», — отметила эксперт.

Второй этап — насилие. Напряжение достигает наивысшего пика, и действия абьюзера переходят в насилие, которое может сопровождаться обесцениванием и унижением жертвы.

«Третий этап — примирение и спокойствие. Абьюзер пытается вернуть доверие жертвы, извиняется, ухаживает. В этот период отношения становятся похожи на нормальные. Абьюзер даже может вести себя адекватно ровно до тех пор, пока какая-либо ситуация не создаст напряжение и цикл не запустится заново», — подчеркнула психолог.

Фазы цикла могут быть как растянуты во времени, так и быстро сменять одна другую. Иногда абьюзер может пройти за один день весь цикл или даже несколько циклов.

«К сожалению, всем нам в той или иной степени свойственны эти ролевые модели — достаточно долго сценарий «агрессор-жертва» был единственно возможным для выживания и адаптации в социуме. Будем ли мы и дальше следовать ему, зависит от нашей работы над собой. Важно научиться не накладывать свои проекции на другого человека и понимать причину своих острых эмоциональных реакций; работать с подавленными эмоциями, агрессией, чувством вины; осознать собственные ценности, ориентиры, идеалы и жить в соответствии с ними», — резюмировала Завертяева.

Ранее психолог объяснил, к чему может привести отсутствие сепарации от родителей.