Как общаться с людьми, у которых всегда все плохо

Вы наверняка встречали людей, для которых фраза «Как у тебя дела?» — это приглашение на сольный концерт из жалоб и нытья. Кажется, будто в их жизни нет ни одного светлого пятна — каждый день превращается в череду катастроф и разочарований. «Все плохо» становится их постоянным лозунгом, и стоит только поинтересоваться их состоянием, как они обрушивают на вас поток негатива. Общение с такими людьми иногда напоминает испытание на выносливость — нужно выдержать этот эмоциональный шквал и сохранить собственное равновесие. Как правильно взаимодействовать с такими людьми, рассказала психолог Татьяна Василькова.

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Никакой жалости

Первое, что нужно помнить, — не стоит жалеть. Именно ради этого люди постоянно жалуются на жизнь. Чаще всего такое поведение объясняется тем, что еще в детстве они перепутали чувство жалости с любовью. Поэтому, когда они получают сочувствие, им кажется, что их любят. Если же вы будете вступать в эту игру, человек продолжит жаловаться, ожидая привычной дозы сочувствия.

Важно выйти из этого круга. Один из способов — вместо того чтобы жалеть, задайте вопрос: «Что ты собираешься с этим делать?» Такой подход не только выводит из привычного сценария, но и открывает человеку перспективу, что с его проблемами можно что-то сделать. Важно помочь ему увидеть, что жалобы — не единственный путь. Вместо жалости можно поддержать человека: «Ты и не с таким справлялся». Это позволит ему понять, что его не жалеют, а верят в его силу и способности.

Не решайте чужие проблемы

Еще одна важная стратегия — не решать проблемы за этих людей. Часто за постоянными жалобами скрывается еще одна потребность — переложить ответственность на других. Эти люди не столько ищут сочувствия, сколько надеются, что кто-то другой придет и решит их проблемы за них. Это формирует потребительское отношение к окружающим, когда люди воспринимают их как функцию для решения своих трудностей.

Поддаваться такому поведению — значит, поощрять его и укреплять это инфантильное восприятие жизни. Здесь важно удерживать четкую границу: ваши проблемы — это ваши проблемы. Стоит мягко, но твердо напомнить, что каждый сам отвечает за свою жизнь и свои решения. Потакание подобным ожиданиям не принесет пользы ни вам, ни им — наоборот, только усугубит ситуацию.

Не подключайтесь эмоционально

Очень важно не подключаться эмоционально к жалобам таких людей. Нередко они просто получают изощренное удовольствие от проживания негативных эмоций. Как бы ужасно и трагично ни звучали их рассказы, для них это привычная и вполне комфортная ситуация. Они привыкли быть в этом негативном пространстве и будут возвращаться к нему снова и снова. Поэтому крайне важно не воспринимать все, что вы слышите, близко к сердцу.

Эмоциональное вовлечение может истощить вас, потому что вам такой взгляд на мир несвойственен. Осознавая, что их страдания — это их привычная модель поведения, вы сможете сохранить дистанцию и не позволить чужим эмоциям повлиять на ваше состояние.

Просто выслушайте

Однако иногда людям действительно нужно просто выговориться и они вовсе не ждут от собеседника каких-то решений или действий. Это может быть их способом разрядить накопившееся напряжение. В таких случаях, если у вас есть время и внутренние ресурсы, можно просто выслушать, не давая оценок и не предлагая решений.

Важно понимать, что не всегда жалобы подразумевают просьбу о помощи — порой человек просто хочет быть услышанным. И если вы готовы к этому, просто предоставьте пространство для его слов, сохраняя спокойствие и не вовлекаясь слишком глубоко в обсуждаемые проблемы.