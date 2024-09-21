Эмпатия: что это такое и можно ли ее развить?
Сейчас нередко можно услышать про низкий уровень эмпатии. Обычно под этим термином понимают способность сопереживать и испытывать жалость. Однако на самом деле это понятие гораздо глубже. Людям с низкой эмпатией может быть сложно завести глубокие отношения и влиться в коллектив. Но эмпатию можно развить.
Слово «эмпатия» (англ. empathy) происходит от греческого empatheia, что означает «сопереживание», «переживание изнутри». Изначально оно употреблялось в области искусства и философии. Термин появился благодаря германскому философу Теодору Липпсу – он использовал слово еinfühlung (его можно перевести с немецкого как «вчувствование») для описания проекции человека своего эмоционального состояния на произведение искусства.
Спустя несколько лет психолог Эдвард Титченер перевел этот термин на английский язык, и с начала XX века он стал широко использоваться в психологии и социологии для описания нашей способности понимать и разделять эмоции других людей.
В конце XX века нейробиологи обнаружили в головном мозге человека зеркальные нейроны, которые становятся активными при наблюдении за эмоциями других людей. Именно это, по мнению ученых, и позволяет человеку отзываться на чужие переживания.
Эмпатия бывает эмоциональная (способность сопереживать эмоциям другого человека) и когнитивная (способность разделять чужую точку зрения, мысли, рассуждения и выводы). Некоторые специалисты выделяют и сострадательную эмпатию – когда человек не просто сочувствует. Но и прикладывает усилия, чтобы улучшить ситуацию.
По мнению ученых, людей с высоким уровнем эмпатии довольно мало. Такие люди легко прощают обиды, способны на самопожертвование, ставят чужие интересы выше своих и зачастую - близких, тратят значительную часть дохода на благотворительность.
При среднем уровне эмпатии человек может откликаться на чужие эмоции и прийти на помощь при необходимости, но это не создаёт проблем в их собственной жизни. Люди же с низким уровнем не умеют сопереживать другим и сосредоточены только на себе.
Функции эмпатии:
- влияет на эмоциональный интерллект,
- помогает социальной адаптации и взаимодействию с другими людьми,
- позволяет создать свою «группу поддержки» (друзья, приятели, лояльно настроенные коллеги),
- помогает справиться со стрессом, грустью, чувством одиночества,
- помогает приходить к компромиссам в отношениях,
- необходима для работы в сфере, которая связана с людьми - педагогика, медицина, торговля,
- позволяетпонять себя и выстроить дальнейший путь саморазвития.
А вот что нужно делать для развития эмпатии:
- Во время беседы старайтесь активно слушать и отвечать, не отвлекаясь на сторонние мысли и делитесь своими эмоциями, чтобы показать свою заинтересованность. Поддерживайте зрительный контакт.
- Задавайте вопросы. Этим вы демонстрируете свой интерес.
- Не торопитесь осуждать и делать поспешные выводы. Даже если ваши мнения сильно расходятся, постарайтесь понять точку зрения собеседника
- Обнимайте и целуйте своих близких чаще, касайтесь их, держите за руку. Это укрепит вашу эмоциональную связь.
- Используйте свое воображение. Наблюдайте за окружающими людьми и придумывайте им истории, имена. Представляя себе жизнь другого человека, вы начинаете испытывать к нему эмпатию.
- Помогите тем, кто нуждается. Волонтерство помогает нам стать лучше и развивает чувство сострадания.
Читайте художественную литературу. Русские классики умеют пробуждать в читателях эмпатию.
«Уделяйте полное внимание собеседнику, если хотите научиться быть эмпатичным. Концентрируйтесь на его словах. Даже если его беды и проблемы кажутся не столь важными, пытаясь понять эмоции другого человека, задавайте себе вопросы «Что он чувствует сейчас?», «Почему он так реагирует?». Это поможет вам регулировать своё поведение и ответы, отражающие глубокое понимание и поддержку собеседника», - порекоменддовал психолог Роман Цетков в беседе с изданием «Узнай. Ру».