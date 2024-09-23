Карьерный рост приводит к разводу женщин чаще, чем мужчин

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, после повышения на работе женщины-руководители разводятся чаще, чем управленцы-мужчины. Об этом говорят результаты опроса, в котором приняла участие тысяча директоров и руководителей, состоявших в официальном браке, из всех округов страны.

© Российская Газета

Четверым из десяти приходилось разводиться. Причем мужчины рассказывают о таких случаях немного чаще женщин (41 и 36 процентов соответственно).

Рассуждая о том, кто был инициатором развода, прекрасная половина чаще называла себя (50%), мужчины же предпочитали формулировку "общее решение" (39%).

Оказалось, что женщины разводятся, получив продвижение, в 26% случаев. А мужчины - лишь в 17%.