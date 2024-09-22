12 уроков, которые можно усвоить, пережив измену

Измена — это чертовски болезненное и серьезное эмоциональное потрясение. Она рушит доверие к людям, самооценку и веру в то, что в этом мире есть хоть капля честности. Однако, пережив первоначальную боль и щемящее чувство того, что тебя предали, можно вынести несколько важных и полезных жизненных уроков. Итак, вот чему тебя может научить столкновение с изменой.

Ты открываешь свою силу

После того как ты перестанешь жалеть себя, на что ты, конечно, имеешь полное право, ты откроешь в себе силу, о которой не знал. Тебе придется подняться, исцелиться и двигаться вперед. Спустя некоторое время ты осознаешь, насколько ты мужественный и крепкий человек, так как смог пережить неприятную ситуацию и выйти из нее победителем.

Ты учишься доверять своим инстинктам

Как правило, мы интуитивно подозреваем, что в отношениях что-то не так, но либо отгоняем от себя дурные мысли, либо надеемся, что тревожимся почем зря. Пережив измену, начинаешь чаще прислушиваться к себе и тому, что чувствуешь. Это ценный урок, который обязательно пригодится в будущем, — он поможет замечать красные флаги в отношениях и действовать соответственно.

Ты осознаешь свою ценность

Измена может подорвать твою самооценку и заставить чувствовать себя самым ужасным человеком на этой планете. Но по мере продвижения вперед ты начинаешь осознавать свою ценность. Ты понимаешь, что заслуживаешь лучшего, а именно уважения и честности. Это может перевернуть твое представление о себе и о том, как нужно общаться с окружающими, а также каких девушек выбирать.

Ты узнаешь, чего хочешь от отношений

Люди часто вступают в отношения, не зная, чего на самом деле от них хотят. Наверняка ты думаешь:

«Нет, я был точно уверен, что не хотел девушку, которая мне изменит».

Но послушай: пережив предательство, ты лучше разбираешься в том, что тебе необходимо. Ты понимаешь, насколько важно доверие, честное общение и уважение и что в большинстве случаев именно они являются фундаментом отношений, а не страсть или «бабочки в животе» от мимолетной влюбленности.

Ты становишься более сострадательным

Испытывая значительную душевную боль, ты можешь стать более сострадательным к другим людям. Просто ты начинаешь осознавать, каково это — быть раненным в самое сердце, и не желаешь этого никому. Такая приобретенная эмпатия является отличным качеством, которое помогает строить более крепкие отношения с окружающими тебя людьми.

Ты учишься прощать

Конечно, речи о том, чтобы простить изменившую тебе девушку, не идет. Но все же ее неверность может научить тебя прощать в целом. Ты понимаешь, что это нужно тебе самому, чтобы улучшить свое моральное самочувствие и двигаться дальше. Ты отпускаешь прошлое, а также злость и обиду — это дает тебе ощущение свободы, которое не стоит недооценивать.

Ты узнаешь, кто твои настоящие друзья

В кризисные времена становится очевидно, кто является твоим настоящим другом, а кто нет. Переживая измену, ты можешь пересмотреть свое окружение и избавиться от тех, кто находился рядом ради выгоды или только для хорошего времяпрепровождения. Ты начинаешь сосредоточиваться на отношениях с теми, кто не оставил тебя в беде и готов был подставить свое плечо, когда тебе было нужно.

Ты учишься любить себя

Нередко мы начинаем любить себя сильнее именно после больших потрясений в жизни, в том числе и после измены. Ты начинаешь сосредоточиваться на собственных потребностях и вещах, которые делают тебя счастливым. А еще узнаешь, что любовь к себе — это первый и серьезный шаг на пути морального исцеления.

Ты становишься более независимым

Измена может заставить тебя крепче стоять на собственных ногах. Ты учишься брать ответственность за то, какие эмоции испытываешь и какие поступки совершаешь. А еще приходится справляться с тем, чтобы принимать множество решений и быть независимым. Это ценный урок самодостаточности, который пригодится как в настоящем, так и в будущем. Он вовсе не означает, что ты должен делать все в одиночку, — просто ты можешь гордиться тем, что не сдаешься, даже если тебе некому помочь.

Ты начинаешь ценить честность

После того как тебе лгали в глаза, ты начинаешь относиться к честности как к большому подарку. Внезапно ты понимаешь, что отдаешь предпочтение прямолинейным людям, которые открыто говорят о том, что думают. Кажется, что лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Ты сам начинаешь чаще говорить честно и без прикрас о том, что чувствуешь.

Ты понимаешь, что не всегда ты виноват в том, что происходит

Известие об измене может стать большим ударом по чувству собственного достоинства. Ты задумываешься: а вдруг так произошло, потому что ты недостаточно хорош или в чем-то неправ? Но со временем ты осознаешь, что не всегда именно ты виноват в том, что с тобой происходит. Измена — это выбор того человека, который позволил себе неверность. Его действия являются отражением его качеств и характера, а не тебя. И как только ты перестанешь обвинять себя в том, что девушка тебе изменила, ты сможешь совладать с собой и отпустить ситуацию.

Ты растешь как личность

Самосовершенствование, возможно, самый большой урок, который можно вынести из измены. Ты учишься, меняешься, развиваешься и становишься сильнее, а также мудрее. Конечно, неприятно делать это через боль и отчаяние, но все же, стараясь найти в этом положительные моменты, ты становишься намного ближе к тому, чтобы стать лучшей версией себя.