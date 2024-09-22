Почему круглые даты возраста могут являться причиной измен

Согласно исследованию, круглые даты возраста могут являться причиной измен. Ученые пришли к выводу, что мужчины чаще всего заводят отношения на стороне в 25–30 лет, а женщины — в 30–35 лет. Новые любовные связи помогают справиться с мыслью о приближении старости. Клинический психолог Маргарита Алексеева рассказала «Вечерней Москве», действительно ли круглые даты возраста провоцируют измены.

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По ее словам, жизнь человека состоит из различных кризисов. Однако в данном случае кризис — это не что-то плохое.

«Например, к 20 годам молодой человек должен определиться, как он будет проявляться в мире. Примерно в возрасте 25–27 лет человек должен принимать решение, как он на данный момент видит свою профессиональную реализацию, свои взгляды на создание семьи, потому что именно карьера, семья и рождение ребенка относятся к критериям взрослой личности», — рассказала она.

Специалист отметила, что один из сложнейших кризисов происходит в 30 лет, потому что человек хочет резко изменить свою жизнь. В этом возрасте очень часто случаются разводы, в том числе из-за измен.

«Следующий кризис, который называется кризисом среднего возраста, обычно случается в 30 лет. В этот период человек уже сделал первые шаги в жизни и хочет новых свершений. В этом возрасте многие хотят резких, быстрых, мгновенных изменений. Именно поэтому в 30 лет очень часто случаются разводы, происходят романы на стороне, резкие смены работы и направления деятельности. Потому что это такой возраст, когда человек уже отучился, получил профессию, у него есть первый опыт совместного проживания или семейной жизни. И в этот момент, к 30 годам, психика начинает задавать вопрос: "Как я буду дальше жить?" И начинаются эти резкие скачки. Интересно, что в этом возрасте чаще начинают изменять именно мужчины», — объяснила Алексеева.

Следующий кризис происходит к 40 годам, когда человеку нужно выходить на новые смыслы его жизни. Это выход на вершину жизни, то, что называется в психологии акмеизм, — наука о достижении жизненного пика.

«Многие начинают анализировать свои личностные, профессиональные и семейные достижения. В этом возрасте в большинстве случаев начинают изменять женщины. К 30 годам у женщин обычно есть маленький ребенок, и им не до измен, а в 40 лет многие хотят резких перемен в личной жизни», — рассказала собеседница «ВМ».

По мнению эксперта, измены в круглые даты — это кризисы, которые происходят в человеческой жизни. Чтобы этого избежать, нужно на каждом жизненном этапе правильно проживать их, отвечать на вопросы, которые встают перед психикой.