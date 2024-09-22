Почему мы откладываем дела на потом и как перестать это делать

Кажется, откладывание дел на абстрактное «потом» заложено где-то в базовых настройках человека — каждый хотя бы раз дотягивал до критически возможного срока какую-то неприятную задачу: от написания диплома до смены документов. Мы поговорили с психологом и экспертом НАДПО Жалей Аскеровой, почему так происходит и можно ли этому противостоять.

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Что такое прокрастинация

«Прокрастинация — это патологическое откладывание на потом какой-то одной категории нелюбимых, но нужных задач, либо же всех дел, которые можно хоть как-то отодвинуть во времени. Несмотря на понятные последствия — от необходимости пожертвовать сном в ночь до дедлайна до штрафов или потери работы — мы будто не можем приступить к делу, каким бы пустяковым оно ни было», — объясняет психолог.

Однако не всякое откладывание дел является прокрастинацией: подвинуть задачу на конкретный срок, потому что сейчас есть более приоритетные дела (например, ответить на предложения о сотрудничестве на следующий день, потому что сегодня нужно завершить квартальный отчет) — это обосновано и логично. Другое дело — двигать ее дальше и дальше, каждый раз по наступлении срока вновь находя причину вернуться к этому позже. Когда мы прокрастинируем, мы обычно об этом знаем: рано или поздно правдоподобные аргументы заканчивается и остается только ключевой — «не хочу».

Прокрастинация — это не лень, как кто-то со стороны может подумать и даже упрекнуть в этом:

«Лень, если пренебречь тем, что при употреблении слова речь, скорее всего, о совокупности факторов — это скорее нехватка воли, мотивации и амбиций на все что угодно сверх необходимого минимума, возникшая по разным причинам», — отмечает эксперт.

Прокрастинация же — это в основном саботаж, который возникает в ответ на что-то, некий защитный механизм. Воля и силы делать дела, которые ощущаются безопасными, как правило, сохранны.

Прокрастинация может стать ответом на чрезмерную моральную или физическую нагрузку, следствием перфекционизма и страха ошибки или же результатом банальной незаинтересованности в задаче, но итог один — то, что должно быть сделано, не делается, зато в квартире вымыты окна и плинтуса, разобран гардероб всей семьи, а сезон сериала, на который не было времени, просмотрен за два вечера.

Как себе помочь

Вот несколько рекомендаций от нашего эксперта Жали Аксеровой: