Раскрыто, как смайлики влияют на нашу психику

В последние годы смайлики стали использоваться везде. И вот как они могут воздействовать на наше здоровье.

Существует ряд психологических причин, по которым мы пользуемся смайликами.

Эмоциональная передача. Смайлы нам помогают передавать эмоции. Научно доказано, что использование эмодзи улучшает понимание текста, снижает вероятность возникновения недопонимания. Исследование 2016 года показало, что сообщения с эмодзи воспринимаются другими как более дружелюбные и менее формальные, чем сообщения без смайликов.

Искажение эмоций. Также смайлики могут привести к искажению эмоций отправителя. Ведь разные люди воспринимают их по-своему.

Влияют смайлы и на наше социальное взаимодействие.

Социальная идентичность. Некоторые исследования демонстрируют, что определённые люди склонны пользоваться эмодзи, которые соответствуют их социальной группе.

Воздействие на восприятие собеседника. Благодаря использованию позитивных эмодзи вы можете сделать общение более приятным.

Что касается психического здоровья, то эмодзи могут на него влиять как положительно, так и отрицательно. Результаты некоторых исследований показывают, что использование смайлов может улучшить психическое состояние людей. Также это снижает уровень стресса и тревоги при общении.

С другой стороны, некоторые психологи отмечают, что чрезмерное использование смайлов затрудняет развитие навыков невербального общения, снижает эмпатию.