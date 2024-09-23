Сексолог объяснила любовь к грязным словечкам в постели

Искусство грязных разговоров в постели — это разновидность аурализма, или сексуального фетиша на звуки, рассказала сексолог Несс Купер. Любовь к неприличным словечкам во время секса она объяснила в беседе с Metro.

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По словам Купер, грязные слова во время секса стимулируют сразу несколько областей мозга, особенно — отвечающие за то, как человек чувствует удовольствие и реагирует на него.

«Грязные разговоры могут заставить организм выделять гормоны хорошего самочувствия дофамин и окситоцин, которые могут не только возбудить, но и помочь еще больше сблизиться с сексуальным партнером. Также усиливается выработка тестостерона, способствующего возбуждению и достижению оргазма», — рассказала она.

Чтобы поэкспериментировать с этим видом аурализма, Купер рекомендовала поиграть с тоном и громкостью голоса. Например, слова и фразы, произнесенные шепотом или дополненные эротическими вздохами и стонами, могут с большей вероятностью возбудить партнера, чем громкие грязные разговоры, пугающие некоторых.

«Благодаря выбросу различных гормонов такое общение может помочь уменьшить стресс, сделать сексуальный опыт более насыщенным и безопасным и даже помочь активировать области мозга, необходимые для оргазма», — считает сексолог.

Также она посоветовала перед началом грязных разговоров убедиться, что на них согласны оба партнера.

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